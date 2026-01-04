Harta deliciilor din București. De la amandina din Vitan la gogoașa din Obor – călătoria după prăjituri delicioase

Istoria cofetăriilor din București începe prin secolul al XIX-lea, iar epoca de aur a deliciilor avea să fie dominată, în perioada interbelică, de locuri faimoase precum Capșa, Nestor, Scala și Casata.

Capșa era, categoric, un simbol al luxului și eleganței, renumită pentru torturi sofisticate (precum Torta Capșa) și atmosfera sa de înaltă societate. La rivala Nestor găseai o varietate exotică de dulciuri, de la cataif la trufe.

Scala, amplasată strategic lângă cinematograf, era ideală pentru întâlniri, combinația „prăjitură + film” fiind o premisă foarte promițătoare pentru un episod romantic reușit.

În Romană, Casata era celebra pentru profiterolul său exceptional și prețurile mai accesibile.

Dar toate acestea au fost cândva. Vezi, pe B365.ro, cum se schițează harta deliciilor din Bucureștiul prezentului.