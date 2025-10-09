Harta precipitațiilor cauzate de ciclonul Barbara, publicată de ANM. Ce arată datele

În primele opt zile ale lunii octombrie au fost stabilite noi recorduri de ploaie pentru octombrie la două stații mari din București – Băneasa și Afumați, în timp ce un record a rămas încă în picioare la o diferență de patru litri pe metru pătrat. ANM subliniază și că, în primele opt zile din luna octombrie, au fost mai multe precipitații decât în fiecare lună octombrie din ultimii 40 de ani.

În timpul ciclonului Barbara, în București s-au înregistrat mari diferențe între cantitatea de precipitații căzută în diversele zone.

La Băneasa, totalul a fost 139 l/mp, iar la Afumați de 130 l/mp – ambele recorduri de ploaie pentru luna octombrie. La Filaret a rămas însă în picioare și un record stabilit în 1972, când a fost cel mai ploios octombrie din istoria măsurată a capitalei României. Acum au fost 139 l/mp, atunci cu patru litri pe metru pătrat mai mult, dar în toată luna octombrie.

Harta precipitatiilor intre 6 si 8 octombrie 2025 in Romania, in l/mp (sursa ANM)

Diferențe de precipitații între cartiere

În trei zile, la București au variat mult valorile precipitațiilor, în funcție de zonă. Spre exemplu, în Titan au fost 86 l/mp, iar în Drumul Taberei, 64 l/mp.

Cantitatile cumulate de precipitatii cazute in diverse zone din Bucuresti intre 6 si 8 octombrie 2025 (sursa ANM)

„Cantitățile maxime de precipitații în intervalul de influență a ciclonului mediteranean, cuprinse în general între 100 și 180 l/mp (cu un maxim de 193 l/mp la stația meteorologică Giurgiu), s-au înregistrat în sudul Munteniei și în Dobrogea de vest. În municipiul București, la stațiile meteorologice Băneasa, Filaret și Afumați s-au acumulat în jur de 75 l/mp, iar pluviometrele Apa Nova au înregistrat cantități de până la 86 l/mp în unele cartiere”, spun cei de la ANM.

Totodată, ANM a precizat că precipitațiile înregistrate în primele opt zile din luna octombrie sunt deja peste media „celor două perioade climatologice de referință (1981-2010 și 1991-2020)”.

Adică, în cele opt zile a plouat mai mult decât în fiecare lună octombrie din ultimii 40 de ani.



