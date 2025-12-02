Harta prosperității în România: București, Cluj și Timiș se distanțează de restul țării. Care e singurul județ care va avea al doilea an de scădere economică

În 2025, România intră într-o fază de creștere economică relativ moderată, dar cu diferențe regionale semnificative, care redesenează prioritățile de dezvoltare. Datele oficiale ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP) arată că, în timp ce unele județe accelerează puternic, altele rămân în zona unui avans fragil sau recuperează abia după scăderile din 2024.

Această evoluție este esențială pentru înțelegerea dinamismului economic local, pentru investițiile publice și private, dar și pentru evoluția PIB/capita, indicatorul cel mai relevant al nivelului de trai.

Județul Galați ar urma să încheie 2025 al doilea an de contracție economică (-0,7%), după ce și 2024 a avut o scădere de 0,9%, potrivit calculelor Comisiei Naționale de Prognoză.

Mai jos, județele cu creștere economică de sub 0,5% în 2025:

Prahova stagnează și în acest an (0% dinamica PIB-ului județean), iar PIB-ul județului Tulcea va fi la limita creșterii, cu 0,1%, mai arată datele CNSP.

Economia Gorjului, Constanței și a județului Olt vor fi cele care vor „trage” PIB-ul național în sus, consideră experții CNSP.

Județele care vor crește cel mai rapid în 2025

Conform prognozei oficiale, cele mai mari rate de creștere în 2025 sunt înregistrate în:

► Constanța – +3,0%. Portul, energia și turismul trag economia în sus. Este unul dintre puținele județe unde toate sectoarele cheie accelerează.

► Gorj – +3,0% . După reculul sever din 2024 (-6,7%), județul recuperează pe fondul restructurărilor din energie și al investițiilor industriale.

► Dolj – +2,5%. Industria auto continuă să fie motorul local, în ciuda volatilității din 2024 (+3,2%).

► Județele din Câmpia Dunării: Giurgiu, Ialomița – +2,5%. Zone cu agricultură modernizată, logistică în extindere și reindustrializare punctuală.

► Bacău – +2,1%. Reconstrucție după un 2024 deja bun (+1,3%).

Județe cu ritm moderat, dar stabil – „economiile mature”

Acestea sunt județe cu economie diversificată, unde creșterea este constantă, dar nu spectaculoasă:

Cluj – +1,9%

Timiș – +0,8%

Brașov – +1,2%

Sibiu – +0,2%

Ilfov – +1,6%

București – +1,2%

Aceste zone pornesc deja de la un PIB/capita ridicat, iar avansul moderat reflectă maturitatea lor.

PIB/locuitor este cel mai bun indicator al nivelului de trai și al productivității economice. El arată câtă valoare economică produce, în medie, un locuitor al unui județ. Diferențele sunt mari în România — iar în 2025–2026 se adâncesc în anumite zone și se reduc în altele.

1. Ce se întâmplă la nivel național?

Conform datelor oficiale CNSP:

PIB/locuitor România 2025: 19.851 euro

19.851 euro PIB/locuitor România 2026: 21.177 euro

Creștere națională a PIB/capita: +7,5% în 2025 și +6,7% în 2026.

Dar ritmul variază semnificativ între județe.

2. PIB/capita: Județele câștigătoare

Capitala are un PIB/capita de 54.611 euro, iar în 2026 indicatorul va atinge 57.300 euro- de departe cel mai mare din țară.

► Cluj: 28.959 → 30.639 euro. Creștere anuală: +5,9%. Motor: IT, servicii corporate, investiții străine.



► Timiș: 24.415 → 25.836 euro. Creștere anuală: +5,8%. Industrie auto, componente, tech industrial.

► Brașov: 21.861 → 23.449 euro. Creștere anuală: +7,3%. Industrie diversificată + servicii turistice și tech.



► Sibiu: 19.659 → 21.251 euro. Creștere anuală: +8,1%. Unul dintre cele mai industrializate județe din România.

► Constanța: 23.277 → 24.893 euro. Creștere anuală: +6,9% . Port, energie, logistică.

Județele aflate în recuperare — cresc bine, dar de la niveluri mici

Aceste județe au PIB/locuitor mai redus, însă ritmul lor este peste media istorică.

► Suceava: 10.745 → 11.502 euro . Creștere: +7,0%

► Botoșani: 8.885 → 9.603 euro. Creștere: +8,1%

► Vaslui: 8.526 → 9.320 euro. Creștere: +9,3%, una dintre cele mai mari din țară.

► Mehedinți: 13.534 → 14.844 euro. Creștere: +9,6%

Aceste creșteri arată o îmbunătățire reală a productivității, însă decalajele față de regiuni precum Cluj, Timiș sau București rămân mari.