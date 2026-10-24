HARTA Țările cu cele mai mari rezerve minerale din lume

Australia deține cele mai mari rezerve pentru cinci minerale majore, mai mult decât orice altă țară din setul de date. China conduce la rezervele de pământuri rare și grafit, ceea ce îi oferă o poziție majoră în mai multe lanțuri strategice de aprovizionare. Unele minerale sunt puternic concentrate într-o singură țară, inclusiv metalele din grupa platinei în Africa de Sud, cu 83%, și fosfații în Maroc, cu 69%, relevă datele analizate de Profit.ro.

Un grup restrâns de țări controlează cele mai mari rezerve mondiale pentru multe dintre mineralele care alimentează economiile moderne.

Această hartă arată țările cu cele mai mari rezerve pentru 18 minerale-cheie, de la minereu de fier și cupru până la pământuri rare și cobalt.

În mai multe cazuri, o singură națiune deține o pondere disproporționat de mare din rezervele globale, ceea ce poate crea blocaje în lanțurile de aprovizionare și poate oferi pârghii geopolitice.

Mai multe detalii pe Profit.ro.