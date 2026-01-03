HARTĂ Unde au atacat forțele aeriene americane în Venezuela

Primele informații publicate de agențiile de presă internaționale pe baza datelor de la sol arată că forțele aeriene ale SUA au bombardat mai multe obiective din capitala Caracas și împrejurimile sale, dar și alte ținte militare din Venezuela.

Desfășurarea evenimentelor din Venezuela, LIVETEXT pe HotNews

El Pais transmite că rapoartele inițiale indică mai multe atacuri aeriene asupra bazei militare Fuerte Tiuna, principala bază aeriană a orașului Caracas , situată la sud de capitala Venezuelei, care a rămas complet fără curent electric. Un incendiu masiv era vizibil în depărtare în primele minute de după explozii, urmat de un nor imens de fum cenușiu.

Obiectivele atacate de SUA în Caracas și împrejurimile capitalei Venezuelei, FOTO: El Pais / OpenStreetMap

Guvernul venezuelean a acuzat Statele Unite de „agresiune militară” în zone civile și militare din Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

SkyNews a publicat o hartă cu locurile în care sunt amplasate facilitățile militare ale Venezuelei: