HARTĂ Vara lui 2025 a fost una dintre cele mai secetoase din ultimii 125 de ani. Unde a plouat cel mai puțin

Vara acestui an a fost în top cinci atât la căldură, cât și la secetă, dacă luăm verile din România pentru ultimii 125 de ani. Locul cel mai cald din țară a fost Calafat, în timp ce la Mangalia a plouat de zece ori mai puțin decât în mod normal, arată caracterizarea sezonieră publicată de ANM.

O vară mai caldă decât cea din 1946

Temperatura medie pe ţară din vara acestui an a fost 22,7 °C, cu 1,4 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020). Astfel, vara 2025 se situează pe locul patru în topul celor mai calde veri din perioada 1901-2025, după cele din anii 2024, 2022 și 2012. Vara meteorologică începe la 1 iunie și se termină la 31 august.

Cel mai cald dintre toate stațiile meteo a fost la Calafat, cu o medie pe vară de 25,7 °C și o maximă de 43,4 °C. În zona Calafat, dar și pe lângă Cernavodă, s-au înregistrat peste 30 de zile caniculare. Și nopțile au fost foarte calde, în regiunea Sulina fiind peste 30 de nopți tropicale.

Cantitatea de precipitatii cazuta in vara lui 2025 (sursa ANM)

În timpul verii din 2025 s-au înregistrat patru valuri de căldură, cel mai lung fiind de 10 zile consecutive. Suprafața expusă valurilor de căldură a fost de peste 70% din teritoriul țării. Se confirmă tendința de intensificare a variabilității și severității valurilor de căldură în România, spun cercetătorii ANM.

În top cinci și la secetă

Cantitatea de precipitații medie pe țară din vara 2025 a avut valoarea de 122,0 mm, fiind cu 43% mai redusă față de perioada de referință (1991-2020). Astfel, vara 2025 se situează pe locul cinci în topul celor mai secetoase veri din perioada 1901-2025, ca medie pe țară. Mai secetoase au fost verile din anii 2000, 2003, 2012 și 1946.

Foarte secetoase au fost și verile din 1952, 1950, 1904, 1990 și 1945.

Față de media multianuală, cel mai puțin a plouat la stația meteo Mangalia (de zece ori mai puțin). Față de normal, a plouat extrem de puțin în cele trei luni în zona localităților București, Oltenița, Cernavodă, Călărași, Jurilovca, dar și în câteva zone montane.

Cele mai mici cantități de precipitații, arată harta ANM, s-au înregistrat în Dobrogea: în zona localităților Mangalia, Constanța, Techirghiol, Basarabi și Negru Vodă.

În limbaj meteorologic pentru vara care s-a încheiat „regimul pluviometric a fost foarte deficitar și izolat, extrem de deficitar, în Oltenia, nordul și centrul Munteniei, Dobrogea și centrul Moldovei”.

Ploi multe la munte și o mulțime de episoade de grindină

Cea mai ridicată cantitate totală de precipitații (mm), înregistrată la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie a fost de 443,6 mm, la stația meteorologică Bâlea-Lac.

Peste 300 mm s-au înregistrat la stațiile meteo Parâng, Straja, Iezer, Călimani și Petroșani.

Specifică anotimpului de vară este instabilitatea atmosferică ce se manifestă prin fenomene precum vijelii, oraje și averse de ploaie însoțite de căderi de grindină sau măzăriche, se spune în documentul ANM. S-au înregistrat căderi de grindină preponderent în Moldova, Transilvania, Maramureș, Oltenia și în zona montană, dar izolat și în Muntenia, Banat și Crișana.

La nivel național, în anotimpul de vară din 2025, au fost identificate 174 de areale/localități în care a căzut grindină, datele fiind preluate din surse multiple și validate ulterior cu date de observație meteorologică.

Cele mai multe căderi de grindină s-au înregistrat în nordul Moldovei, în depresiunea Brașov, în zona subcarpatică și cea montană. Diametrul maxim al grelonului de grindină a fost de 8,0 cm, această valoare fiind raportată în localitățile Leghin (comuna Pipirig, jud. Neamț) și Vadu Negrilesei (comuna Stulpicani, jud. Suceva), în data de 6 iunie și respectiv 27 iulie.