„Elon Musk al Chinei” folosește doar două numere pentru a demonstra de ce industria auto din țara sa este acum mai competitivă decât cea din SUA și Europa

He Xiaopeng, cofondator, director executiv (CEO) și președinte al producătorului chinez de vehicule electrice Xpeng. Sursă foto: Pedro PARDO / AFP / Profimedia

He Xiaopeng, cofondatorul producătorului chinez de vehicule electrice Xpeng, afirmă că numărul de astfel de autoturisme noi echipate cu funcții avansate de asistență pentru șofer, care permit conducerea fără mâini, vândute în China, a crescut rapid în ultimul deceniu și acum depășește performanțele competitorilor săi din Vest, potrivit revistei Fortune.

Conform sursei citate, dacă vrem să înțelegem de ce cele mai avansate din punct de vedere tehnologic mașini sunt în prezent fabricate în China și nu în SUA sau Europa, două numere descriu viteza incredibilă a inovației din această regiune.

Numărul 50 ne arată cât de populare sunt vehiculele electrice cu energie nouă (NEVs) în China. Practic, asta înseamnă că anul trecut, unul din două vehicule nou vândute era fie electric, fie un hibrid plug-in.

Al doilea număr, 55,7, reprezintă procentul de NEVs vândute anul trecut care erau echipate cu sisteme de asistență la conducere „fără mâini”, similare cu caracteristicile precum Full Self-Driving de la Tesla sau BlueCruise de la Ford.

Pentru a oferi o perspectivă, atunci când He Xiaopeng a contribuit la înființarea producătorului chinez de vehicule electrice XPeng, listat la New York, în 2014, aceste numere erau ambele sub 1%.

„Se poate observa că s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative în dezvoltare în China în ultimul deceniu,” a declarat He marți, în cadrul „serii globale a mărcii” organizată în acest an în Hong Kong, unde furgoneta sa premium X9 a fost vedeta evenimentului.

Mașină electică XPeng X9. Sursă foto: Chan Long Hei / AP / Profimedia

Zece ani pot părea mult în industria electronicelor de consum, dar în domeniul auto, care pune un accent deosebit pe siguranță, este aproximativ perioada de viață a unui produs, începând de la proiectarea unui nou model și sfârșind cu ultimul an de producție.

În comparație, vânzările totale de vehicule electrice și hibride plug-in din Statele Unite reprezintă doar aproximativ 11% din piața de vehicule ușoare, iar în Europa procentul este de 23.

Când vine vorba de caracteristicile de asistență la conducere, este dificil de găsit statistici direct comparabile.

Însă, folosind Tesla ca referință, cea mai avansată caracteristică de tip „hands-off” este prezentă în doar o pătrime din vehiculele sale, iar Elon Musk a redus prețul de două ori pentru a stimula cererea.

Acum, politicienii din SUA și Europa se văd nevoiți să impună taxe vamale ridicate pentru a preveni invazia piețelor lor interne de vehicule electrice chinezești accesibile.

Totuși, He este optimist că XPeng va avea un impact și în străinătate: „În următorul deceniu, ne propunem ca mai mult de jumătate din vânzările noastre să provină din străinătate, aspirând să dominăm ca marcă de export de înaltă calitate din China.”

Recent, Volkswagen, mult timp liderul de piață în China datorită avantajului de a fi fost primul, a încheiat un parteneriat direct cu XPeng.

Cine este He Xiaopeng?

Cu banii câștigați din vânzarea popularului furnizor de browsere mobile UCWeb către Alibaba, He a lansat producătorul de vehicule electrice XPeng.

Aceasta este o situație similară cu a lui Elon Musk, care și-a investit câștigurile din vânzarea PayPal către eBay în compania de vehicule electrice, Tesla, în 2004.

He Xiaopeng, directorul executiv al producătorului XPeng. Sursă foto: Chan Long Hei / AP / Profimedia

Pentru fanii Tesla, He este adesea văzut ca un imitator al lui Musk, urmând un plan familia, aproape până la literă. Ca și Musk, He a dezvoltat cipuri personalizate pentru conducerea autonomă, a construit un robot umanoid (numit „Iron”) și s-a extins în domeniul aerospațial. Diferența între cei doi este că He mizează pe mașini zburătoare, în loc de rachete.

Un vehicul zburător XPeng AeroHT este expus la evenimentul de prezentare al companiei din Hong Kong, marți, 15 aprilie 2025. Sursă foto: Chan Long Hei / AP / Profimedia

Cu toate acestea, XPeng operează într-o ligă complet diferită față de Tesla în ceea ce privește dimensiunea și valoarea de piață.

Tesla s-a bucurat ani de zile de un monopol aproape total în Occident, datorită avantajului său tehnologic, software-ului integrat pe verticală și rețelei Supercharger dominante. În schimb, XPeng a trebuit să se lupte cu o piață chineză aglomerată, condusă de BYD și plină de rivali ambițioși.

Ca urmare, XPeng rămâne o fracțiune din dimensiunea Tesla, luptând pentru poziția a șaptea sau a opta între mărcile de vehicule cu energie nouă din China.

Întrebarea dacă compania lui He poate supraviețui războiului actual al prețurilor vehiculelor electrice din China este încă actuală.