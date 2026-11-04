Hegseth, în vizorul lui Trump după înfrângerea republicanilor. Președintele își întreabă consilierii dacă șeful Pentagonului trebuie schimbat

Președintele SUA, Donald Trump, i-a întrebat pe consilierii săi dacă actualul secretar al Apărării, Pete Hegseth, ar trebui să-și păstreze postul după înfrângerea suferită de republicani la alegerile intermediare, au declarat surse familiarizate cu chestiunea pentru CBS News.

Alte surse ale publicației au spus că președintele nu a decis să îl schimbe pe Hegseth din funcție. Înaintea alegerilor, democrații încercau să inițieze o procedură de impeachment împotriva secretarului Apărării, iar probabilitatea unui astfel de scenariu ar putea crește odată ce va depune jurământul noul Congres, în care democrații vor controla ambele camere.

Democrații au câștigat alegerile de la jumătatea mandatului și vor prelua controlul asupra Congresului.

Într-un mesaj amplu după scrutin, vicepreședintele republican al SUA, JD Vance, a indicat războiul din Iran drept cauza care a dus la acest rezultat. Întrebat ce crede despre aceste afirmații, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că „e în mare parte adevărat”, dar că era „singura soluție”.

Unii dintre consilierii de la Casa Albă au anticipat că o parte din vina pentru înfrângerile republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului va fi atribuită amiralului Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, și generalului Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, care au avut roluri importante în coordonarea războiului din Iran.

O sursă a declarat pentru CBS News că numele guvernatorului republican al Floridei, Ron DeSantis, este vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Hegseth. Argumentul ar fi că DeSantis ar putea trece prin procesul de confirmare în Senat în perioada de tranziție de până la instalarea noului Congres și ar putea prelua postul când expiră mandatul său de guvernator, pe 5 ianuarie.

Trump spune public că Hegseth „face o treabă foarte bună”

Întrebat de jurnaliști, miercuri, dacă ia în calcul să îl schimbe pe Pete Hegseth de la conducerea Pentagonului, președintele a negat.

„Nu, cred că face o treabă foarte bună”, le-a răspuns Trump.

Separat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că Donald Trump „are deplină încredere în secretarul Hegseth”.

Ea a lăudat operațiunile militare din Iran și Venezuela, precum și eforturile lui Hegseth de a inversa prioritatea acordată de Pentagon, în perioada fostului președinte democrat Joe Biden, „DEI (programele de diversitate, egalitate și incluziune, n.r.) și ideologiei woke”.