Heidi Klum, de nerecunoscut la petrecerea de Halloween. A purtat un costum spectaculos și a trebuit să fie transportată cu un camion

Heidi Klum, supranumită Regina Halloween-ului, a făcut senzație la cea de-a 25-e ediție a legendarei sale petreceri din New York dedicate acestei sărbători.

Evenimentul tradițional și spectaculos a avut loc sâmbătă seară la sala Cathédrale din Manhattan și a atras zeci de vedete îmbrăcate în costume elaborate.

Fotomodelul devenit prezentatoare de televiziune s-a transformat într-o mână uriașă, însângerată și tăiată.

Klum a fost de nerecunoscut, doar ochii și gura îi erau vizibili, notează AP. Iar partea superioară a costumul se termina cu un amestec sângeros de ligamente și tendoane atârnând.

Heidi Klum poses on the carpet at her annual Halloween party in NYC https://t.co/gtmP1tXB60 — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

De asemenea, costumul pe care l-a purtat avea unghiile roșii, inele masive, replici fidele ale propriului inel de logodnă și verighetei.

Ea a fost însoțită de o echipă de de oameni îmbrăcați în costume galbene de protecție pătate de sânge.

Heidi Klum la petrecerea de Halloween. Sursă foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Modelul a povestit că ideea i-a venit anul trecut când s-a uitat la mâna sa stânga. „M-am uitat la mâna mea și m-am gândit: «Hei, cred că aș putea să-mi încadrez cumva corpul în asta»”, a spus Klum.

Klum a spus că i-a luat aproximativ cinci-șase ore să se îmbrace în costumul ei în formă de mână din acest an, dar realizarea acestuia a durat mult mai mult. Îmbrăcat precum o mâna uriașă, modelul a fost transportată cu un camion de marfă la petrecere. „Fără îndoială, cel mai greu lucru este să-l porți”, a spus Klum. „Este destul de greu.”

Heidi Klum reveals her Halloween costume at her annual party in NYC https://t.co/GB9sXIvoCC — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

Supermodelul a devenit virală în 2022 când a sosit la petrecere sa anuală atârnată de capătul unei undițe, îmbrăcată într-un costum de vierme.

De-a lungul timpului, Klum a mai purtat costume precum Medusa, un păun, s-a deghizat într-un „Transformer”, într-un vârcolac din videoclipul „Thriller” al lui Michael Jackson sau chiar în Kali, zeița hindusă a morții și distrugerii.