Un tată face acuzații-șoc: „Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o”

Francesca Bălan și Gheorghe Tadici. Colaj GOLAZO.ro
  • Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan, povestește cum fata lui a cedat psihic din cauza comportamentului barbar al lui Tadici: „A intrat în depresie, doar psihiatrul a putut să o salveze”
  • În dialogul cu GOLAZO.ro, părintele dă detalii incredibile despre modul în care Tadici le tratează pe jucătoare: de la condițiile inumane în care locuiesc până la jigniri, abuzuri fizice și acuzații de fals în acte
  • Cum răspunde Gheorghe Tadici acestor acuzații, pe GOLAZO.ro

