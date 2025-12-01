Un tată face acuzații-șoc: „Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o”
- Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan, povestește cum fata lui a cedat psihic din cauza comportamentului barbar al lui Tadici: „A intrat în depresie, doar psihiatrul a putut să o salveze”
- În dialogul cu GOLAZO.ro, părintele dă detalii incredibile despre modul în care Tadici le tratează pe jucătoare: de la condițiile inumane în care locuiesc până la jigniri, abuzuri fizice și acuzații de fals în acte
- Cum răspunde Gheorghe Tadici acestor acuzații, pe GOLAZO.ro
