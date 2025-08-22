Hidroelectrica a modificat perioada de transmitere a indexului pentru luna august

Compania de stat Hidroelectrica a anunțat vineri că aplicația iHidro se află în mentenanță pentru încă o zi, față de termenul dat inițial.

„Vă informăm că lucrările de mentenanță pentru optimizarea sistemelor noastre continuă și în cursul zilei de 22 august 2025. În acest timp, aplicația nu va fi disponibilă, iar în cazurile rare în care logarea va reuși, funcționalitățile vor fi limitate”, au transmis reprezentanții companiei.

Hidroelectrica a anunțat clienții în ziua precedentă, 21 august, că aplicația prin care se poate transmite indexul sau prin care se poate face plata facturilor se află în mentenanță.

Din cauza lucrărilor la sisteme, compania a informat că perioada de transmitere a indexului autocitit se prelungește cu încă o zi, respectiv 22–27 august 2025.

Perioada standard este în mod normal 22-26 ale lunii.

Modalitățile de transmitere a indexului, precizate de Hidroelectrica, pentru luna august: