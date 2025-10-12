Gafă uriașă. Cum și-a speriat Hidroelectrica clienții cu mesaje despre majorarea tarifelor. Care e, de fapt, scumpirea 

Săptămâna aceasta, Hidroelectrica a trimis celor aproape un milion de clienți ai săi un mesaj în care a repetat de trei ori că tariful se mărește. Mai mult, din cifrele comunicate de companie inițial, putea să fie înțeles și că tariful se majorează cu 70%. Abia într-un al treilea mesaj Hidroelectrica a explicat clar ce modificări urmează să fie făcute.

Ce a transmis Hidroelectrica:

„Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creștere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a prețului final facturat pe care îl veți plăti pentru energia electrică consumată. Noul tarif va fi reflectat pe facturile emise începând cu luna octombrie 2025, aplicabil pentru consumul de energie începând cu luna septembrie 2025, inclusiv”.

Acest mesaj este o uriașă gafă de comunicare a companiei în relația directă cu clienții săi.

Cu cât crește, de fapt, factura

În primul rând, Hidroelectrica nu explică despre ce tarif este vorba. Tariful de servicii de sistem, încasat de Transelectrica, este o mică parte din factură.

Apoi nu se precizează care va fi impactul concret în facturi. Ce citesc oamenii? Că urmează o scumpire de la 7 la 12 lei – enorm. Mai ales că vine după dublarea facturii din iulie, când a fost liberalizarea pieței de energie.

Dar în realitate, Hidroelectrica a anunțat prețul per MWh, adică megawatt-oră, nu pe kWh.

Deci diferența de 5,75 lei pe MWh înseamnă de fapt 0,00575 lei pe kWh, kilowatt-oră, ceea ce se traduce printr-o scumpire de aproximativ 60 de bani pe lună la un consum mediu de 100 kWh.

A doua eroare

În plus, tariful de servicii de sistem nu a fost majorat „conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025”, așa cum a anunțat Hidroelectrica, ci conform ordinului ANRE.

Reamintim că ministrul Energiei (Economiei sau Industriilor, cum s-a mai numit în trecut) nu mai stabilește prețurile de la începutul anilor 2000, acest lucru fiind atributul exclusiv al autorității de reglementare. Iar acest lucru ar trebui să facă parte din pachetul de cunoștințe minime ale cuiva care lucrează în sectorul energetic.

Hidroelectrica clarifică mesajul abia într-un al treilea mesaj

După acest mesaj către clienți, mai multe publicații au titrat „Hidroelectrica majorează facturile”, iar Hidroelectrica a emis un comunicat de presă în care spune că e nevoie să dea clarificări, din cauza jurnaliștilor, nu din cauza comunicării sale.

„În contextul unor articole apărute recent în presă, cu titluri de tipul „Hidroelectrica scumpește energia”, dorim să aducem o serie de clarificări pentru corecta informare a publicului și a clienților noștri.

Hidroelectrica nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale. Majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem”.

După acest comunicat, compania a emis al treilea e-mail în care în sfârșit explică oamenilor ce înseamnă toată această modificare:

„Conform Ordinului ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 0.00704 lei/kWh la 0.01279 lei/kWh. În urma modificării tarifului de sistem, impactul asupra prețului final este unul minor, sub 1% (aproximativ 0,6 %) din valoarea totală a facturii de energie electrică. Practic, pentru un consum lunar de 100 kWh, această ajustare se traduce printr-o creștere de aproximativ 70 de bani la factura finală”.

Hidroelectrica are, în prezent, 900.000 de consumatori casnici (locuri de consum), ceea ce, statistic, înseamnă în jur de 2 milioane de români.

Această scumpire se aplică tuturor consumatorilor, nu doar clienților Hidroelectrica

După dublarea facturilor din iulie, 70 de bani în plus pe lună, deși rămâne totuși o scumpire, nu este una care să afecteze major clienții companiei.

Hidroelectrica spune însă corect că nu doar clienții săi vor simți această majorare, ci toată lumea, iar furnizorii sunt obligați prin lege să-și anunțe consumatorii de orice modificare a prețului din facturi.

Așadar, toți consumatorii vor fi în următoarea perioadă înștiințați de către furnizorul lor de această modificare.

Să sperăm că restul furnizorilor vor informa oamenii cu mai multă responsabilitate, nu așa cum a făcut Hidroelectrica.

În cazul în care nu primiți această înștiințare de la furnizorul dumneavoastră până când va fi emisă factura aferentă consumului pe septembrie, puteți reclama acest lucru la ANRE.