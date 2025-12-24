Hidroelectrica vrea să se asocieze cu gigantul francez EDF pentru un proiect vechi de jumătate de secol

Acționarii companiei de stat Hidroelectrica se vor întruni într-o ședință, pe 27 ianuarie, pentru a aproba înființarea unei companii mixte cu compania franceză EDF Power Solutions International. Hidroelectrica și EDF vor avea cote egale în societatea mixtă.

EDF Power Solutions International este divizia globală a grupului francez EDF specializată în soluții de energie regenerabilă și tranziție energetică. Grupul EDF, cu o cifră de afaceri de 118,7 miliarde de euro în 2024, este unul dintre cei mai mari producători și furnizori de energie electrică din lume, având sediul în Franța.

Hidroelectrica a avut o cifră de afaceri de 1,8 miliarde euro în 2024.

Compania mixtă “va fi înființată de către părți în vederea dezvoltării proiectului Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița – Investiția/ Oportunitatea Propusă”, se arată în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor transmis către BVB.

Tarnița- Lăpuștești, un proiect rostogolit de la o guvernare la alta

Proiectul vechi de 50 de ani privind construirea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti, a fost rostogolit de la o guvernare la alta.

Proiectul a suferit eșec după eșec după mai multe anulări, reluări și prelungiri a licitațiilor pentru pentru un nou studiu de fezabilitate.

Fostul ministru al energiei Sebastian Burduja spunea despre acesta că este „proiectul de suflet”.

De- a lungul anilor s-au cheltuit peste 5 milioane de euro pe studii și actualizări de studii pentru acest proiect, potrivit estimărilor unor specialiști din domeniul energetic.

În 2013, a fost înființată o companie de proiect. În 2015, și-ar fi manifestat interesul pentru proiect cinci companii chineze, iar trei dintre acestea au trecut de etapa de precalificare, însă orice discuție s-a blocat aici.

Proiectul a fost suspendat în 2016, însă a fost reluat în 2017 de guvernul de atunci și introdus în programele de guvernare care au urmat. În 2020, fostul ministru al energiei Virgil Popescu a spus că proiectul va fi scos din strategia energetică deoarece nu se justifică economic. Însă, nici atunci nu a dispărut cu totul proiectul, deoarece un an mai târziu, patru companii coreene s-ar fi arătat interesate de investiție. Nici de data aceasta nu au avut vreun succes discuțiile.

Proiect reînviat imediat după desființarea vechii companii de proiect

În 2023, fostul ministru Burduja a scos din sertar proiectul Tarnița – Lăpuștești, l-a declarat prioritar și l-a făcut „proiectul de suflet” imediat după ce a fost desființată compania de proiect Hidro-Tarnița.

Compania de proiect a fost dizolvată la începutul în iulie 2023, pentru că nu producea nimic, nu putea fi finanțată în niciun fel și nu a fost găsit niciun investitor pentru construirea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj de la Tarnița-Lăpuştești, potrivit unui răspuns către HotNews.ro al Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), în calitate de acționar majoritar.

Din 2024, după mai multe încercări de organizare a unei licitații, proiectul a intrat din nou într-un con de umbră.