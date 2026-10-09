Hitler Mussolini a câștigat alegerile locale într-un oraș din Peru

Alegătorii din orașul Queropalca din Peru l-au ales pe noul lor primar, pe nume Hitler Mussolini Simeon Flores, scrie Politico.eu.

În pofida numelui său neobișnuit, Hitler Mussolini Simeon Flores a obținut 34% dintre voturile exprimate.

El a candidat din partea unei formațiuni de centru-stânga, Ahora Nación. Cursa a fost una foarte strânsă, primii trei candidați fiind separați de numai 42 de voturi.

În formularul de depunere a candidaturii, se spune că Simeon Flores este managerul companiei Simeon Sac Investment Group.

Nu este prima situație de acest gen în Peru. În 2018, Hitler Guesclin Alba Sánchez l-a învins pe Lenin Vladimir Rodríguez Valverde la alegerile locale din districtul Yúngar. „Eu sunt Hitlerul cel bun”, spunea Alba în campanie.

De asemenea, în Namibia un Adolf Hitler Uunona a obținut, anul trecut, al cincilea mandat de consilieri local. „Când eram copil, mi se părea un nume foarte normal”, spunea Uunona.

Namibia a fost colonie germană, iar numele de origine germanică sunt frecvente în această țară. Cu toate acestea, Uunona crede că tatăl său „probabil nu a înțeles ce a însemnat Adolf Hitler”.

Uunona a fost ales din partea partidului Swapo, formațiune care s-a aflat în fruntea luptei pentru decolonizarea țării.