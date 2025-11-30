„Hollywoodul de pe Dunăre” se teme că va fi afectat de taxele lui Trump. „Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ”

„Dune”, „Blade Runner 2049”, „The Witcher”: toate aceste superproducții au fost filmate, cel puțin parțial, la Budapesta, supranumită „Hollywoodul de pe Dunăre”. Însă industria cinematografică maghiară, aflată în plină expansiune, se teme că va avea de suferit din cauza taxelor vamale impuse de Donald Trump, scrie AFP.

„Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ: fie va trece pe lângă noi, fie ne va lovi în plin”, a estimat Karoly Radnai, director general al firmei de consultanță fiscală Andersen din Ungaria.

„Nu există nicio modalitate de adaptare. Dacă Trump introduce taxe, va fi foarte rău pentru noi”, a adaugat el, în condițiile în care această industrie valorează aproape un miliard de dolari.

Capitala Ungariei, dar și restul țării în ansamblu au devenit locuri de filmare pentru producțiile internaționale în ultimii 20 de ani, în special pentru studiourile americane, datorită peisajelor pitorești, forței de muncă ieftine și unui program generos de subvenții.

Însă această epocă de aur s-ar putea sfârși peste noapte, dacă președintele american decide să pună în aplicare amenințarea de a impozita cu 100% filmele produse în străinătate.

Ungaria, o sută de proiecte anual

Cu o sută de proiecte pe an, Ungaria este acum cea mai importantă țară pentru Hollywood în afara lumii anglofone, în special pentru serviciile de streaming, potrivit lui Timothy Havens, profesor la Universitatea din Iowa.

„Seriile de înaltă calitate, cu elemente vizuale spectaculoase, sunt produsul lor de atracție”, a subliniat Havens. Însă acestea sunt costisitoare, „fie că este vorba de efecte speciale sau de filmări în exterior”, de unde și atractivitatea Ungariei.

Experții sunt de acord că această externalizare a afectat grav industria cinematografică californiană, dar sunt sceptici cu privire la beneficiile taxării filmărilor în străinătate.

„Modelul actual este atât de important pentru rezultatele financiare ale Hollywoodului, încât producătorii vor găsi o soluție pentru a ocoli taxele dacă acestea vor fi implementate”, apreciază Havens.

Comisarul guvernului maghiar pentru dezvoltarea industriei cinematografice, Czaba Kael, a declarat pentru AFP că problema cinematografiei a fost ridicată în fața administrației Trump, de care premierul Viktor Orban este apropiat.

Umbrele care planează asupra industriei cinematografice maghiare

În 2023, aproximativ 910 milioane de dolari au fost cheltuiți în țară pentru producții cinematografice străine, în majoritate americane, potrivit Institutului Național de Film. O cifră care a crescut de patru ori în cinci ani.

Dar nu este vorba doar de bani, potrivit lui Czaba Kael, care conduce acest organism public de sprijinire a cineaștilor.

El menționează selfie-urile făcute de vedetele aflate în vizită, care oferă publicitate gratuită țării cu 9,5 milioane de locuitori, dar mai ales transmiterea unui „know-how” de către „cei mai mari regizori și directori de imagine”, care a permis cinematografiei maghiare să se dezvolte.

Cel mai recent exemplu este serialul istoric maghiar „Rise of Raven”, care a beneficiat de difuzare internațională în acest an.

Kael amintește, de asemenea, de succesul unor profesioniști precum decoratoarea Zsuzsanna Sipos, care a câștigat, alături de canadianul Patrice Vermette, Oscarul pentru cea mai bună regie artistică în 2022 pentru munca sa la primul episod din „Dune” al regizorului Denis Villeneuve.

Taxele lui Donald Trump nu sunt singura umbră care planează asupra industriei cinematografice maghiare, care angajează în prezent 20.000 de persoane.

În iunie, premierul Viktor Orban a luat decizia de a suspenda programul adoptat în 2004, care permite rambursarea a 30% din costurile de producție locală.

Deși Kael se arată încrezător în ceea ce privește reluarea acestor subvenții, producătorii maghiari se tem din ce în ce mai mult că situația va dura, din cauza stagnării creșterii economice, care determină guvernul să-și reorienteze cheltuielile către programe mai susceptibile de a fi pe placul alegătorilor, în perspectiva alegerilor legislative din aprilie 2026.

„Deocamdată, lucrurile încă funcționează, dar situația s-ar putea schimba foarte ușor”, se teme producătorul americano-maghiar Daniel Kresmery, de la compania HeroSuared, întâlnit la sfârșitul lunii octombrie pe platoul de filmare al unui film de groază al cărui titlu este încă secret, în decorul sinistru al fostului spital de psihiatrie din Budapesta.