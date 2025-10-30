Aflat în Dubai, Horațiu Potra vrea să se predea autorităților române. „S-a semnat un acord, urmează în țară să fie luat în custodia poliției”

Horațiu Potra, vizat în România de un mandat de arestare preventivă într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională, a cerut să fie repatriat din Dubai în România, a declarat avocatul său, Șerban Moga pentru HotNews.

„Dorește să revină în țară și să participe la proces și să-și dovedească nevinovăția în țară. Au fost depuse niște formalități în Emiratele Arabe. Nu va avea loc un proces de extrădare pentru că nu dorește domnul Potra, preferă să revină în țară și să-și dovedească nevinovăția”, a declarat Moga pentru HotNews.

Această procedură de repatrierea poate dura între câteva zile și câteva săptămâni, a explicat avocatul

„S-a semnat un acord să se întoarcă în țară, urmează în țară să fie luat în custodia poliției”, a precizat Moga.

Pe lângă Horațiu Potra, au depus cerere de reîntoarce în țară și fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, care sunt urmăriți penal în același dosar.

Dosarul lui Potra

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Ministerul Justiției de la București a cerut extrădarea sa. Deși România și Emiratele Arabe Unite nu au tratat de extrădare, ea se poate realizat în baza unui acord bilateral.

Horațiu Potra, alături de Dorian și Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.

Liderul mercenarilor este trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horaţiu Potra, cu mandat de arestare în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.

Fiul lui Horaţiu Potra, Dorian, arestat şi el în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, iar o altă rudă a lui Potra este trimisă în judecată tot pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.