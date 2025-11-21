Horațiu Potra, adus vineri la Curtea de Apel București

Horațiu Potra, pe Aeroportul Otopeni după ce a fost adus cu escortă în țară, 20 noiembrie. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Horaţiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra, și de nepotul său, Alexandru Cosmin Potra vor fi prezentați vineri la Curtea de Apel București, pentru a fi audiați în dosarul în care au fost arestați în lipsă în luna februarie.

Cei trei au fost prinși în Dubai în luna septembrie, iar joi au fost aduși în țară, sub escortă.

Curtea de Apel București va decide vineri dacă Horațiu Potra, fiul și nepotul său, vor rămâne în arest preventiv sau împotriva lor va fi luată o măsură preventivă mai blândă. Audierea celor trei va începe la ora 10.30.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată, alături de alți 20 de inculpați, membri ai grupării sale de mercenari, și de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Dosarul se află în procedura camerei preliminare pe rolul Curții de Apel București, având termen de judecată pentru soluționarea excepțiilor în data de 15 decembrie.

După ce au fost arestați în Dubai, Horațiu Potra, fiul și nepotul său au cerut Curții de Apel București încetarea de drept a măsurii arestării preventive. Solicitarea a fost respinsă de instanță în 10 octombrie, decizie menținută ulterior și de Instanța Supremă.

Horațiu Potra este acuzat că a complot pentru o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.

Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Horațiu Potra, alături de Dorian și Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.