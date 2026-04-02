Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Fiul și nepotul primesc control judiciar

Instanța supremă a decis joi ca liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, să rămână în arest preventiv în dosarul în care e acuzat de tentativă de lovitură de stat. În cazul fiului și nepotului mercenarului, magistrații au decis ca aceștia să fie eliberați din arestul la domiciliu și puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia este definitivă.

Horațiu Potra se află în spatele gratiilor din noiembrie 2025, după ce a fost extrădat din Dubai.

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să respingă contestația pe care a făcut-o liderul mercenarilor la măsura arestului preventiv.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din 18 martie 2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti”, se arată în decizia instanței.

Pe de altă parte, fiul și nepotul său sunt puși în libertate.

„Admite contestațiile formulate de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian împotriva aceleiaşi încheieri. Desființează, în parte, încheierea contestată şi, rejudecând (…) dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian cu măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile de la data de 02 aprilie 2026 până la 31 mai 2026, inclusiv”, se mai arată în decizia instanței.

În 21 noiembrie 2025, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. El a fost adus în țară două luni mai târziu.

Liderul mercenarilor a fost trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind acţiuni împotriva ordinii constituţionale.