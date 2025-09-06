Horse, cu fabrică la Mioveni, a inventat două motoare „cât o servietă” care transformă mașinile electrice în hibride

Horse Powertrain, compania din care face parte și fost Uzină Mecanică Dacia din Mioveni, va prezenta la Munchen două kit-uri de motoare destinate conversiei mașinilor electrice. Inovația dezvoltată de inginerii Horse este extrem de compactă și poate reprezenta o soluție pentru modelele electrice, pentru a fi transformate în mașini HEV, REEV sau PHEV.

Citiți mai mult pe Profit.ro.