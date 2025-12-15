Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit în această iarnă din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate

Ridicarea faimosului hotel de gheață și zăpadă de la Bâlea Lac a mai fost suspendată doar în perioada pandemiei de COVID.

„Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheață nu se poate construi în condiții optime și sigure. Ne pare foarte rău pentru această situație”, au anunțat reprezentanții hotelului pe pagina oficială a hotelului, transmite Turnul Sfatului.

Hotelul din gheață a fost reconstruit în fiecare iarnă, începând din 2005. În fiecare sezon, hotelul prezenta teme noi, cu camere decorate cu statui și sculpturi care fascinau vizitatorii.

Amplasat la 2.000 de metri înălțime, între vârfurile înghețate ale Munților Făgăraș, hotelul este accesibil doar cu telecabina.

„În fiecare iarnă, când Lacul Bâlea îngheață, blocuri de gheață sunt tăiate pentru a construi igluurile confortabile, un restaurant frumos și o biserică magică. Sculptate manual de meșteri locali, apele înghețate din Lacul Bâlea sunt transformate în frumosul complex Hotel de Gheață. În fiecare an este abordată o tematică diferită, iar fiecare cameră se bucură de un decor aparte, alcătuit din statui și sculpturi deosebite care vor fascina oaspeții locației”, se indică pe pagina hotelului de gheață de la Bâlea.