HotNews are un nou design, vă mulțumim! Un nou pas pentru jurnalismul pe care contați. Cum vi se pare?

HotNews are un nou design. Cum vi se pare?

Am lansat joi noua versiune a site-ului HotNewsdin dorința de a oferi cititorilor noștri o experiență îmbunătățită. Și pentru că peste trei sferturi dintre dumneavoastră ne citiți în fiecare zi pe dispozitive mobile, de aici am pornit. Noul site este mai clar, mai aerisit și mai ușor de navigat. O vreme pot apărea unele probleme, ne cerem scuze pentru ele.

Ne-ar ajuta dacă puteți completa acest scurt chestionar să ne lăsați părerea voastră despre noul site. Durata de completare este de aproximativ trei minute. Vă mulțumim!

Upgradarea noului design a fost făcută pe site. Aplicația HotNews, care a rămas la fel, va fi un pas următor.

În noua versiune a site-ului, am adaptat designul homepage-ului, care acum are o structură mai puțin aglomerată și cu elemente vizuale mai atractive.

Noul HotNews este mai ordonat și are formate noi de layout pentru știrile la zi, reportajele, investigațiile și materialele în profunzime cu care este obișnuit publicul.

În plus, vrem să punem mai mult în valoare fotografiile, precum și conținutul video pe care Hotnews îl produce.

Vă invităm să descoperiți noua față a HotNews și să ne împărtășiți părerile.

Suntem recunoscători pentru dialog!

O altă veste bună. „Partea bună”

În același timp cu noul site, Hotnews lansează și un nou newsletter, „Partea Bună”, realizat de jurnalista Raluca Ion. În fiecare vineri, Raluca va trimite povești despre partea pozitivă din lucrurile care ni se întâmplă, interviuri speciale, relatări centrate pe speranță și soluții.

Raluca Ion este jurnalista care, alături de Alina Mărculescu Matiș, a publicat astăzi în HotNews, după o muncă de documentare de luni de zile, articolul despre femeia care a transformat concepția oamenilor despre propria sănătate într-o comună din România. O femeie a făcut diferența pentru că „Le-am câștigat încrederea”.

Vă puteți abona la newsletterul jurnalistei HotNews Raluca Ion aici. Vă mulțumim!