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Actualitate

HotNews l-a căutat cu un soft de recunoaștere facială pe agentul rus prins de DIICOT și SRI. Surpriză

Răzvan Filip
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DIICOT a reținut marți un cetățean rus care este suspectat de spionaj. Scopul lui era de a desfășura acțiuni de sabotaj în România, susțin procurorii. Suspectul este din Novosibirsk, oraș siberian care a apărut în două anchete de presă din România care arată legăturile cu Rusia ale celor care strâng datele online ale românilor.

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