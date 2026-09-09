HotNews l-a căutat cu un soft de recunoaștere facială pe agentul rus prins de DIICOT și SRI. Surpriză

DIICOT a reținut marți un cetățean rus care este suspectat de spionaj. Scopul lui era de a desfășura acțiuni de sabotaj în România, susțin procurorii. Suspectul este din Novosibirsk, oraș siberian care a apărut în două anchete de presă din România care arată legăturile cu Rusia ale celor care strâng datele online ale românilor.

Ivan Kuțenko, cetățean rus, a fost arestat preventiv pentru de 30 de zile, fiind acuzat că a spionat obiective militare românești și NATO, inclusiv avioane ucrainene de transport.

SRI a transmis într-un comunicat de presă că bărbatul acționa după un tipar folosit și în alte țări europene, de „rețele de sabotori coordonate din Federația Rusă”.

Publicația independentă Meduza a scris marți că cetățeanul rus este originar din orașul siberian Novosibirsk. Potrivit jurnaliștilor ruși, el a fost acuzat în 2009, alături de fratele lui, de jefuirea unui bărbat pe care l-au dus în câmp și i-au furat telefonul.

În România, Ivan Kuțenko a fost prins în urma unei operațiuni desfășurate de SRI în colaborare cu DIICOT, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Ministerul de Interne, Direcția Generală de Informații din MApN și servicii de informații externe.

În august 2026, o operațiune similară de sabotaj a avut loc pe aeroportul Leipzig din Germania, unde în prejma unor avioane ucrainene de marfă a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil.

Am folosit un soft de recunoaștere facială

La ieșirea de la audieri, Ivan Kuțenco a fost surprins de aparatele foto ale jurnaliștilor români. HotNews a folosit imaginile capturate în România și o poză cu el din tinerețe – postată pe Telegram de jurnaliștii de investigație de la Agentstvo, publicație independentă din Rusia – pentru a-l căuta cu un soft de recunoaștere facială.

Am găsit fotografii postate pe două site-uri din Rusia. Cetățeanul rus acuzat de spionaj apare în mai multe poze de grup postate de un local din orașul siberian Novosibirsk, unde a participat la un eveniment din februarie 2024.

Ivan Kuțenco într-o fotografie de grup postată de un local din Novosibirsk. Sursa foto: bochkari-group.ru

Instrumentul de recunoaștere facială l-a găsit și la un eveniment auto organizat la Moscova în noiembrie 2021. Acolo unde apare ca reprezentant al unui magazin din Novosibirsk care vinde ATV-uri Sokol (Сокол).

Ivan Kuțenco, în dreapta, la un eveniment auto. Sursa foto: offroadclub.ru

Conform agenției rusești Tass, variante modificate ale ATV-urilor Sokol sunt folosite și pe frontul din Ucraina, datorită capacității lor de a circula pe teren accidentat și în condiții meteo extreme.

Coincidența Novosibirsk

Numele orașului Novosibirsk a apărut în mai multe investigații recente din România, toate legate de acțiunile Rusiei în România. E adevărat că Novosibirsk este al treilea cel mai mare oraș al Rusiei, cu o populație de peste 1,6 milioane de locuitori, deci are o probabilitate mai mare de a apărea în evenimente.

Fără a lega între ele evenimentele, în afară de arestarea operată de DIICOT, iată cum a apărut Novosibirsk în România, în ultimele zile:

În Novosibirsk a studiat Vasili Ulianov, unul dintre fondatorii Genesis Tech, grup de firme ucrainene cu fondatori ruși despre care HotNews a dezvăluit că este în spatele reclamelor care profilează în România categoria de populație care crede în sondaje de tipul: „Completează formularul și vei vedea cum arată perechea ta în viață”.

Atât Ulianov, cât și celălalt cofondator, Vladimir Mnogoletnîi, au dobândit cetățenia română în 2016. Datele sunt strânse prin rețeaua Nebula.

Conform jurnaliștilor de investigație de la Snoop, tot în Novosibirsk ajung datele despre români colectate de agenția rusească AdNow prin reclame afișate pe site-uri de știri sau cu orientare conspiraționistă/extremistă din România.

Conform legislației din Rusia, scrie Snoop, orice informație stocată pe servere din Rusia poate fi accesată oricând de guvern.

Mesajele care aleg publicul mai înclinat să citească „știri de ură”

Cele două rețele, Nebula (despre care a scris HotNews) și AdNow (despre care a scris Snoop), au ceva mai important în comun decât Novosibirsk. Au în comun maniera de a acționa. Ele culeg date despre comportamentul online al românilor, printre alți consumatori.

Aceste date sunt mai departe analizate și se microtargetează mesajele. Ce înseamnă asta, în limbaj simplu? Mesajele comerciale sau politice ajung la oamenii „potriviți”. În cazul AdNow, de pildă, există un cod care profilează publicul absorbit de mesajele de ură. Pur și simplu s-a ajuns la nivelul de analiză a datelor încât dacă ai un mesaj revoltat îl trimiți către publicul cules în avans prin aceste sisteme și pe care l-ai identificat și l-ai profilat drept un public care este sensibil atras și consumator al mesajelor de ură.