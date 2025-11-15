Bosnia – România, rezultat catastrofal în duelul decisiv pentru calificarea la CM 2026! Care a fost „Marea greșeală a lui Lucescu” / Ce s-a întâmplat în echipa României după meci / Toate calculele ca să mergem totuși la Mondial
Naționala României a înfruntat selecționata Bosniei și Herțegovinei, sâmbătă seară, la Zenica, în penultima etapă a campaniei de calificare la Cupa Mondială din 2026.
Am condus cu 1-0, dar am fost egalați și apoi bosniacii au făcut 2-1, complet neașteptat după cum începuse meciul. Apoi, bosniacii au reușit, în prelungiri, chiar un 3-1, care ne-a doborât orice speranță.
