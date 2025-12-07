LIVE Prezența la vot la alegerile din București, primele date privind cursa pentru Primăria Capitalei: Mult mai puțini votanți decât 2024 după prima oră / Două grupe de vârstă acoperă peste 70% din prezență

Prezența la vot la alegerile din București pentru Primăria Capitalei va fi un factor major în acest scrutin de duminică în condițiile în care ultimele sondaje au arătat diferențe mici între principalii candidați, ceea ce înseamnă că mobilizarea diferitelor segmente de votanți s-ar putea dovedi decisivă.

Prezența la vot la alegerile din București, LIVE:

08:00

În prima oră de la deschiderea secțiilor au votat 15.689 de persoane, adică o prezență de 0,87%.

La runda trecută de alegeri locale de pe 9 iunie 2024, în București, până la ora 08:00, trecuseră pe la urne 23.125 de persoane, echivalentul unei prezențe la vot de 1,27%.

A crescut ușor proporția de votanți din cele mai ridicate grupe de vârstă, cei peste 45 de ani reprezentând la această oră peste 70% din prezența la urne.

07:30

După prima jumătate de oră de la deschiderea urnelor, și-au exprimat preferințele pentru viitorul primar al Bucureștiului 9915 persoane, ceea ce reprezintă o prezență la urne de 0,55%.

Diuntre aceștia, 67% sunt din grupele de vârstă 45-64 de ani și de peste 65 de ani, potrivit statisticilor prezentate de Biroul Electoral în timp real.

07:05

În primele cinci minute au votat 1.773 alegători, dintre care 1.289 pe liste permanente și complementare și 484 pe liste suplimentare.

07:00

Urnele de vot s-au deschis în Capitală. Pe listele permanente și complementare sunt înscriși 1.803.728 de alegători care au la dispoziție 1.289 secții de votare.

„Una din cheile” acestui scrutin

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a spus vineri că „una dintre cheile deznodământului alegerilor pentru primăria Capitalei va fi prezența la urne a bucureștenilor care va influența semnificativ ponderea finală a fiecărui candidat.”

„În ultimele 3 săptămâni, în sondajele INSCOP, estimarea prezenței extrasă din declarațiile oamenilor a scăzut de la 62%, la 52%, la 51%, pana la 48%. Încă ridicată comparativ cu prezența efectivă de la alegerile locale din 9 iunie 2024 când a fost de 41%. Pe de altă parte, tot în București, în turul 2 al alegerilor prezidențiale din acest an, prezența a fost de 61%, iar în turul 1 de 50%. În turul 1 din noiembrie 2024, prezența în București a fost de 52%. E adevărat, alegeri diferite, cu regim juridic diferit de desemnare a alegătorului eligibil”, a afirmat Ștefureac într-o postare pe Facebook.

Care a fost prezența la alegerile din București după Revoluție

La alegerile locale de pe 9 iunie 2024, în București au venit la urne 747.254 de alegători, adică un procent de prezență de 41,31%. Scrutinul din vara anului trecut a fost câștigat de Nicușor Dan, cu un scor de 47,65% din voturi, în condițiile în care următorii clasați – Gabriela Firea (PSD), Cristian Popescu Piedone (PUSL), Sebastian Burduja (PNL) și Mihai Enache (AUR) – au obținut împreună 48,3% din voturile bucureștenilor.

În 2020, la au votat la algerile pentru primăria generală 671.743, adică o prezență la vot de 36,93%. Alegererile au fost câștigate de Nicușor Dan cu un procent de 42,81%, față de 37,97%, scorul obținut de Gabriela Firea și 10,99%, scorul lui Traian Băsescu.

În 2016, la alegerile câștigate de Gabriela Firea, prezența la vot a fost de 33,23%, potrivit rezultatevot.ro. La alegerile din 2012, când Sorin Oprescu a câștigat cu peste 54% dintre voturi, prezența a fost de 45,06%. În 2008, ultimul rând de alegeri locale în două tururi, prezența a fost de 31,36% în primul tur și de 33,71% în turul al doilea câștigat de Oprescu. În 2004, când Traian Băsescu a câștigat din primul tur, prezența a fost de 43,97%.

În 2000, în primul tur prezența a fost de 37,15%, iar în turul al doilea, câștigat de Băsescu, de 41,47%.

În 1996, în primul tur prezența a fost de 51,48%, iar în turul al doilea câștigat de Victor Ciorbea, de 53,8%.

Pentru anul 1992, când primar al Capitalei devenea Crin Halaicu, nu au există date pentru București, ci doar pentru toată țara, unde a fost o prezență de aproximativ 65% în primul tur și 50% în turul al doilea.

Prezență alegeri București 2024

S-a putut vota până la ora 22 în contextul în care localele au fost comasate cu alegerile europarlamentare.

Ora 07:00 – 0,00% – 0

Ora 08:00 – 1,27% – 23.125 total votanți

Ora 09:00 – 3,25% – 58.842

Ora10:00 – 6.09% – 110.213

Ora 11:00 – 9.41% – 170.381

Ora 12:00 – 12,95% – 234.341

Ora 13:00 – 16.43% – 297.343

Ora 14:00 – 19,46% – 352.128

Ora 15:00 – 22,09% – 399.585

Ora 16:00 – 24,39% – 441.192

Ora 17:00 – 26.73% – 483.584

Ora 18:00 – 29.40% – 531.983

Ora 19:00 – 32,59% – 652.355

Ora 20:00 – 36,06% – 652.355

Ora 21:00 – 39,26% – 710.169

Ora 22:00 – 41,31% – 747.254

(În total au fost înscriși pe liste 1.791.237 de votanți)

Cum a arătat fluxul de alegători în iunie 2024, exprimat în numărul de votanți în intervale de 10 minute:



Prezență alegeri București 2020

Ora 07:00 – 0%

Ora 08:00 – 1,67% – 30.525 total votanți

Ora 09:00 – 3,61% – 65.726

Ora 10:00 – 6,06% – 110.245

Ora 11:00 – 8,95% – 162.911

Ora 12:00 – 12,14% – 220.981

Ora 13:00 – 15,38% – 279.847

Ora 14:00 – 18,41% – 334.871

Ora 15:00 – 21,20% – 385.659

Ora 16:00 – 23,73 – 431.698

Ora 17:00 – 26,28% – 478.132

Ora 18:00 – 29,00% – 527.542

Ora 19:00 – 31,86% – 579.578

Ora 20:00 – 34,87% – 634.322

Ora 21:00 – 36,93% – 671.743

(În total au fost înscriși pe liste 1.809.421 de votanți)