Hunter Biden a vrut încheierea unei tranzacții pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România. „Un sistem judiciar român suspect”, spunea Biden junior, apărându-l pe românul „Gabs”

„Tranzacția propusă, care a luat naștere din relațiile stabilite în perioada în care tatăl său era vicepreședinte și care implica un partener chinez, subliniază amploarea afacerilor dubioase ale lui Biden jr în străinătate”, scrie The New York Times, care face dezvăluirea.

Ambasada SUA se află în nordul Bucureștiului, pe drumul spre aeroportul internațional Otopeni și în apropiere Băneasa Shopping Center, una dintre cele mai scumpe și mai exclusiviste zone ale Capitalei.

În timp ce tatăl său, Joseph R. Biden Jr., era vicepreședinte, Hunter Biden a început să dezvolte conexiuni și relații de afaceri care au dus la o propunere de a vinde terenul din jurul clădirii Ambasadei Statelor Unite în România unui grup care includea o companie chineză, scrie The New York Times într-un articol apărut luni, 7 octombrie.

„Hunter Biden a fost implicat în tranzacția propusă din multiple perspective, creând ceea ce a recunoscut în privat unui asociat că era o situație etică dificilă, potrivit documentelor și a patru persoane informate despre acest subiect, care nu au fost autorizate să vorbească despre el. Chiar și după ani de investigații și o sugestie a procurorilor federali că activitatea domnului Biden în România l-a expus riscului de a fi acuzat de lobby străin, povestea completă a eforturilor sale acolo nu a fost dezvăluită până acum”, spune ziarul american.

Biden jr, avocat și consilier juridic pentru Puiu Popoviciu

Hunter Biden avea două roluri în cadrul proiectului din România, scrie NYT.

Unul era acela de om de afaceri. El și partenerii săi, printre care se număra și fratele mai mic al tatălui său, James Biden, erau acționari într-o întreprindere care urma să dețină în coproprietate proprietăți dezvoltate și terenuri libere în jurul ambasadei din București. Li s-au alăturat un român bogat care dezvoltase zona și o influentă companie chineză legată de stat, pe care Hunter Biden o curta, scrie NYT.

Românul bogat invocat de NYT este Gabriel Popoviciu.

Celălalt rol al lui Biden jr. în România era acela de consilier juridic. În timp ce aceste negocieri erau în curs, Biden jr. lucra separat ca avocat și consilier pentru același dezvoltator român, Gabriel Popoviciu. Echipa sa juridică încerca să blocheze un caz de corupție în România legat de achiziționarea terenului cu ani în urmă, suține NYT.

Afacerea în care Biden jr. a fost avocatul lui Popoviciu este cazul de corupție deschis de DNA împotriva lui Puiu Popoviciu, care a fost condamnat definitiv. Dar omul de afaceri a fugit în Anglia, n-a fost extrădat și, după o saga juridică de mulți ani de zile, Popoviciu a fost declarat nevinovat.

Mesajele lui Biden

Chiar Biden jr. susține că dublul său rol, avocat al lui Popoviciu și dealer de terenuri ale acestuia, era dificil. În mesaje citate de NYT, Hunter Biden a recunoscut că probabil nu ar putea continua să fie avocatul lui Popoviciu „dacă fac parte din grupul de achiziții”.

Cele două roluri, a scris Biden, „ar trebui să fie cât mai separate și distanțate posibil pentru a evita apariția unui conflict evident, ceea ce nu este ceva de luat în ușor ca avocat”.

Cine sunt chinezii de la CEFC

Compania chineză pețită de grupul lui Biden jr. pentru afacerile din Băneasa este CEFC China Energy, scrie The New York Times.

„Vânzarea terenului propusă a apărut ca o abordare alternativă pentru a împiedica urmărirea penală”, subliniază publicația din SUA.

„Ideea era că românii ar fi mai dispuși să ia în considerare soluționarea cazului împotriva lui Popoviciu dacă acesta și-ar reduce cota de proprietate asupra terenului și ar permite guvernului să încaseze venituri din acordul încheiat după investiția CEFC, care urma să fie de 300 până la 500 de milioane de dolari, conform unui termen de referință”.

Mesaje în apărarea lui „Gabs”

Un document trimis prin e-mail lui Hunter și James Biden și altor persoane de către James Gilliar, un om de afaceri britanic cu care aceștia colaboraseră, detaliază modul în care tranzacția ar putea face oferta și mai atractivă pentru români, pentru a „facilita această rezoluție”. Acesta prevedea ca guvernul român să păstreze o participație de 10% în proiect, care ar asigura „venituri anuale stabile pe termen lung pentru bugetul de stat”.

Documentele, scrie NYT, arată că Hunter Biden a fost implicat în discuții privind structura joint venture-ului cu CEFC, precum și achiziția propusă a terenului din București și apărarea juridică a lui Popoviciu. În mesaje, Hunter Biden, care își numea clientul „Gabs”, îl descria pe dezvoltatorul imobiliar ca fiind „un om foarte bun, care este tratat foarte rău de un sistem judiciar român suspect”.

Cum s-a terminat afacerea imobiliară

Joint venture-ul imobiliar s-a desființat însă, fără un efect comercial. În mărturia sa în fața comisiilor parlamentare controlate de republicani care anchetau afacerile sale externe, Hunter Biden a declarat că a rupt relațiile cu joint venture-ul deoarece un partner „folosea numele familiei mele” fără consimțământul său.

Acest partener, în propria sa mărturie, a declarat că a fost „înșelat în mod conștient și agresiv” de Hunter și James Biden, acuzându-i că l-au exclus din relațiile lor cu CEFC, scrie Kenneth P. Vogel, jurnalistul care a făcut dezvăluirea în NYT.

1 milion de dolari de la Popoviciu la Biden jr.

Prin intermediul companiei unui alt partener, Hunter Biden a primit în total aproximativ 1 milion de dolari de la Gabriel Popoviciu, în principal în perioada în care tatăl său era vicepreședinte, potrivit procurorilor și documentelor publicate de republicanii din Congres.

Biden junior a primit, de asemenea, milioane de dolari de la entități și persoane fizice afiliate chinezilor de la CEFC.

Șeful companiei chineze CEFC a dispărut

Plățile chinezești au fost destinate, cel puțin parțial, identificării altor oportunități de investiții în infrastructură. Însă, înainte ca vreun proiect să fie dezvoltat, CEFC s-a prăbușit, compania și directorii săi fiind anchetați în China și în Statele Unite.

Președintele companiei CEFC, pe care Hunter Biden i l-a prezentat tatălui său după ce acesta a părăsit funcția de vicepreședinte în 2017, a fost reținut de autoritățile chineze în 2018 și de atunci nu s-a mai auzit nimic despre el.