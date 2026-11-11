„I-am cerut lui Neacşu să fie fără milă”. Ce anunță Grindeanu despre reorganizarea companiilor de stat. Despre reforma administrativă, spune că „n-am avut această discuţie în partid”

Cel puţin 100 de entităţi ale statului vor dispărea în urma procesului de reorganizare a instituţiilor şi companiilor de stat, a anunţat, miercuri seară, la Antena 3, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, primul proiect în acest sens va fi prezentat luni de vicepremierul Marian Neacşu, căruia liderul social-democrat i-a cerut să coordoneze echipa care se ocupă de acest proces.

Grindeanu a menţionat că i-a cerut vicepremierului să analizeze fără menajamente instituţiile şi companiile care pot fi eliminate sau comasate, în special acolo unde există structuri cu atribuţii similare, relatează Agerpres.

„Săptămâna viitoare, să ştiţi, luni, Marian Neacşu va ieşi cu primul draft legat de desfiinţare, comasare, reorganizarea instituţiilor şi companiilor de stat. I-am cerut lui Marian Neacşu să fie fără milă. Fără milă (…) Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituţii care se calcă pe picioare (…) Eu vă asigur, nu o să intru în detaliu, o să intre Marian Neacşu şi o să facă o primă prezentare, că sunt pe puţin 100 de entităţi ale statului care vor dispărea”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 26 octombrie că îi propune premierului Luca Niculescu ca guvernul să-și asume răspunderea pe reforma administrativă, precum și pe restructurarea la nivel guvernamental.

El a spus că PSD a stabilit și cine vor fi coordonatorii celor două reforme din partea social-democraților. Este vorba despre europarlamentarul Dragoș Benea pentru reforma administrativă și vicepremierul Marian Neacșu pentru restructurarea la nivel guvernamental.

Liderul social-democrat a adăugat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp, mai exact până în martie 2027.

Grindeanu, despre dispariţia unor judeţe

Cu privire la reforma administrativă, ce ar presupune comasări de localităţi şi desfiinţarea mai multor judeţe, Sorin Grindeanu susține că nu a fost discutată încă în partid, el precizând totodată că, dacă vor fi menţinute localităţile mici, cetăţeanul va fi cel care va suferi cel mai mult, relatează News.ro.

Grindeanu a mai afirmat la Antena 3 că reforma administrativă este deocamdată în stadiul unei propuneri pe care a făcut-o europarlamentarul Dragoş Benea şi că nu a existat până acum o discuţie pe acest subiect în interiorul PSD.

„Să ştiţi că n-am avut această discuţie în partid. A fost o propunere pe care a făcut-o Dragoş Benea, să discutăm despre o reorganizare asemănătoare sau aşa cum au Curţile de Apel din România. Şi de aici, probabil, s-a dezvoltat această hartă”, a declarat Grindeanu.

„PSD-ul îşi asumă cu toate riscurile această reformă”

Liderul PSD a precizat că a discutat în cursul zilei cu şefii Consiliilor Judeţene de la Ialomiţa şi Călăraşi, iar aceştia i-au spus că ar vrea să-şi unească judeţele.

„Mi-au spus că au stat de vorbă şi că nu mai stau după ce facem noi şi că ei vor să îşi unească judeţele. Sunt două judeţe mici, de 200 şi ceva de mii de locuitori, care nu fac faţă la ceea ce se întâmplă acum. PSD-ul, cu toate riscurile, îşi asumă această reformă, chiar dacă va avea de pierdut electoral”, a explicat Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, reforma administrativă se face pentru servicii mai bune oferite cetăţenilor şi pentru costuri mai mici ale statului.

„Sunt localităţi mici în România care nu mai pot să se susţină din punct de vedere economic, care nu pot să facă proiecte europene, care nu pot să aducă cetăţenilor servicii publice de calitate, fiindcă nu au capacitatea administrativă să facă acest lucru. Este o reformă extrem de grea, poate e cea mai grea reformă pe care şi-o asumă cineva”, a adăugat Sorin Grindeanu.