La intersecția străzilor Negustori și Paleologu, în străvechea mahala Negustori, e o casă reper pentru întreaga zonă protejată de aici.

E cea mai fotografiată casă de patrimoniu din Bucureștiul de azi și i-a aparținut lui Romulus Porescu, un moșier din Ilfov, în Berceni-Dobreni.

Fiecare detaliu al acestei clădiri este considerat o operă de artă, de la lucarnele acoperișului la ancadramentele decorate ale ferestrelor, de la fațade până la feronerie.

Casa cu cele mai pure detalii Art Nouveau din București este, însă, în suferință.. Ușa de la balcon a fost înlocuită cu termopan, iar cineva a avut o tentativă de renovare a fațadei, dar s-a răzgândit. Cartușele și decorațiunile vegetale – flori, frunze și ramuri de măslin, la fel ca și decorațiunile de la ancadramentele ferestrelor se macină.

Citește, pe B365.ro, povestea păstrată de cel mai instagramabil monument din București.