Ianis Hagi, așteptat la un club din Superligă: „Ar fi util pentru noi”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, comentând posibilitatea transferului mijlocaşului Ianis Hagi, că acesta este un jucător care poate decide singur un meci şi că ar fi util formaţiei sale, scrie Sport.ro

Informaţia despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la FC Rapid a fost dezvăluită de Mircea Lucescu. Selecţionerul i-a propus acţionarului Dan Şucu să îl aducă pentru trei luni la Rapid pe Ianis Hagi, pentru ca apoi să-l transfere în Italia, la Genoa, grupare aflată de asemenea în proprietatea sa.

Costel Gâlcă: ”Ianis Hagi ar fi util pentru noi”

„Jucători mai aşteptăm, aşa spun. Eu îmi doresc. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Mai multe ştie conducerea. Eu spun posturile, propun şi jucători, dar vin propuneri şi din partea clubului, bineînţeles.

Eu îmi doresc să vină jucători cât mai repede, e important pentru noi. Noi avem un lot destul de omogen, dar mai e nevoie de un jucător care să fie complementar cu cei de la mijloc. De Ianis întrebaţi mai sus (n.r. – conducerea clubului).

Ianis Hagi e un jucător cu calităţi foarte bune, care poate să decidă un meci. El poate să dea viteză jocului prin inteligenţa şi valoarea lui. Ar fi un jucător util pentru noi”, a precizat Gâlcă, potrivit Sport.ro

Antrenorul a menţionat că în meciul cu UTA de vineri seara îşi doreşte un joc foarte bun care să îi facă la final fericiţi pe suporteri.