Ianuarie, o lună surprinzătoare. Deși au fost episoade de iarnă „ca pe vremuri”, datele ANM arată că luna a fost mai caldă decât în mod normal

Prima lună din 2026 a adus temperaturi peste medie, chiar dacă au fost și două valuri de frig și zile geroase în toate zonele. Ianuarie a adus și câteva recorduri absolute de precipitații, mai ales în Transilvania, arată caracterizarea publicată de ANM. Ultima lună ianuarie foarte rece în România a fost în 2017, cu o medie de -5,9 grade C.

Temperaturi între -23 C și +18 grade

Reamintim că luna trecută au fost două valuri de frig a câte șase zile fiecare, iar spre final vremea s-a încălzit.

Prima lună din an a fost foarte caldă în acest deceniu, mai ales în 2023 și în 2025, când media pe țară a fost de +3,3 C, respectiv +2 grade Celsius. Diferența este uriașă față de cele mai reci luni ianuarie (anii 1963, 1985 și 1964), cu medie de sub -7 grade Celsius, conform datelor ANM.

Temperatura medie a lunii ianuarie 2026 a avut valori cuprinse între -8,8 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 2,6 °C, la Mangalia.

Harta cantitatii de precipitatii in ianuarie 2026 (sursa ANM)

Temperatura medie lunară a aerului pe țară din luna ianuarie 2026 a avut valoarea de -1,8 °C, fiind cu 0,4 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020), se spune în documentul ANM.

Temperatura medie lunară în București a avut valoarea de -0,5 °C (București-Filaret), fiind cu 0,3 °C mai mare față de medie. Cel mai cald față de medie a fost la Curtea de Argeș, 2,4 °C peste valorile multianuale.

Temperaturile au variat la nivelul țării între -23 C la Omu și +18,4 C la Mangalia.

O lună cu multe ninsori

Cantitatea totală de precipitații medie pe țară din luna ianuarie 2026 a avut valoarea de 60,4 mm, fiind cu 58% mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020).

Cea mai mare cantitate lunară s-a înregistrat la stația meteorologică Padeș (Apa Neagră) și a fost de 184,1 mm. La Alba Iulia precipitațiile au fost de patru ori peste media multianuală, în timp ce la Baraolt au fost la jumătate față de media intervalului 1991-2020. La trei stații meteo s-a depășit recordul absolut de precipitații pentru prima lună din an: Alba Iulia, Roșia Montană și Târnăveni. În acest oraș, stratul de zăpadă a ajuns la 35 cm grosime.

La munte a fost și strat de 171 cm grosime (vf Omu).

Sursa foto: Dreamstime.com