Iarnă ca pe vremuri – Unde a fost cel mai rece în al doilea val de frig din 2026

Al doilea val de frig din 2026 a ținut șase zile și a început după o zi în care au fost la prânz și temperaturi de 14-15 grade (cu plus). Nu au lipsit diminețile cu minime de sub -20 de grade Celsius, iar câteva locuri au fost campioane la temperaturi de iarnă adevărată.

La un pas de -22 de grade Celsius

Al doilea val de frig din 2026 a ținut șase zile (16-21 ianuarie) și a fost diferit de primul. A fost mai rece în Moldova și Transilvania, în timp ce la început de ianuarie au fost zile unde cel mai frig a fost în Banat și în Crișana. Primul val de frig a ținut din 9 până în 14 ianuarie.

Temperaturi minime pe 21 ianuarie 2026 (sursa ANM)

Cele mai scăzute temperaturi din aceste zile au fost două valori de -21,7 C, înregistrate la Joseni sâmbătă și miercuri. Miercurea Ciuc a avut parte de patru zile cu temperaturi de sub -20 C, arată datele ANM, consultate de HotNews.ro.

Al treilea cel mai rece loc a fost orașul Târgu Lăpuș din Maramureș, unde în două dimineți au fost minime de sub -20 C. Temperaturi sub -17 C au fost în două localități din jud Botoșani: Darabani și Stânca-Ștefănești.

Cel mai rece pe timp de zi a fost miercuri, maximă de doar -12,2 C la Miercurea Ciuc.

Temperaturi maxime foarte scăzute au fost mai ales în Moldova: trei zile la rând au fost maxime mai scăzute de -10 grade (pragul de ger) la Bârnova, nu departe de Iași, conform hărților ANM.

Luni, maxima a fost de -10,1 C la Ștefănești – Stânca. Joseni, unul dintre polii frigului, a avut câteva zile la rând cu maxime de sub -10 grade Celsius.

Temperaturile minime pe 18 ianuarie 2026 (sursa ANM)

Cele mai scăzute temperaturi măsurate în București în ultimele zile au fost de -13,9 C la stația meteo Băneasa și de -9,6 Celsius la Filaret.

A fost o noapte de ger și la Sulina, unul dintre locurile din România cu climă blândă. În zona Deltei Dunării au fost și zile în care maximele nu au urcat în unele locuri mai sus de -6 grade Celsius.

Ultima lună ianuarie foarte rece a fost în anul 2017, arată datele ANM. Prima lună din 2026 nu a avut la fel de multe zile cu ger precum acea lună.