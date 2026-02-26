O nouă condamnare de corupție, anulată de instanța supremă pe motiv de prescripție. Beneficiara deciziei: o cunoscută femeie de afaceri din România

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis miercuri, 25 februarie, o cale extraordinară de atac exercitată de femeia de afaceri Gabriela Ciuburciu, fosta proprietară a companiei Vascar, împotriva condamnării definitive de 6 ani și 8 luni, primite în 2021 într-un dosar de corupție. Afacerista a executat deja pedeapsa. Instanța supremă a decis anularea condamnării pe motiv de prescripție. Vascar este unul dintre principalii competitori de pe piața cărnii din România, în prezent compania este deținută de fiul Gabrielei Ciuburciu.

Instanța supremă a decis încetarea procesului penal pentru toate cele trei infracțiuni pentru care Gabriela Ciuburciu a fost condamnată în 2021: luare de mită, fraude cu fonduri europene și spălarea banilor.

„Anulează formele de executare emise în cauză în baza deciziei recurate cu privire la inculpata Ciuburciu Gabriela”, se arată în minuta ICCJ.

Concret, condamnarea de 6 ani și 8 luni a fost ștearsă.

Gabriela Ciuburciu a exercitat calea extraordinară de atac în noiembrie anul trecut, după ce a executat deja pedeapsa. Ea a ieșit din închisoare în octombrie 2023.

Gabriela Ciuburciu

În 2021, când a fost condamnată definitiv, Ciuburciu a achitat prejudiciul integral, însă instanța a decis și confiscarea de la femeia de afaceri a sumei primite cu titlu de mită de la partenerii de afaceri italieni: 185.550 de euro.

În urma deciziei ICCJ de miercuri, Gabriela Ciuburciu poate solicita restituirea sumei.

Mită primită de la afaceriști italieni

Gabriela Ciuburciu a fost acuzată de DNA că în timpul derulării unui proiect cu fonduri europene, care viza modernizarea fabrici de produse din carne, deținută de Vascar, a atribuit contractul unei firme din Parma, Italia.

În schimb, le-a solicitat acestora să mărească preţul unei linii de fabricare a conservelor cu 20% și să-i remită acest procent cu titlul de mită. Gabriela Ciuburciu a primit astfel suma de 175.600 euro, potrivit DNA.

Alți 9.950 de euro au ajuns în contul femeii de afaceri după ce a atribuit și a încheiat contractul de achiziţie a unor utilaje pentru tratament termic cu o altă societate comercială din Italia.

Negocierile s-au purtate în sala de protocol din sediul companiei italiene în perioada 28 noiembrie 2005 – 4 decembrie 2005.

Pentru a lăsa impresia că sumele de bani sunt legale, Ciuburciu ar fi întocmit pretinse contracte şi alte documente justificative, încheiate cu firmele care au beneficiat de contractele de achiziţii, potrivit DNA.

Gabriela Ciuburciu a mai fost acuzată de DNA că pentru a obține aproximativ 1,4 milioane euro din fonduri SAPARD şi din bani publici de la statul român.

Gabriela Ciuburciu a prezentat și Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) mai multe documente şi declaraţii false care să creeze aparența de legalitate a plăţilor efectuate în cadrul proiectului.

Gabriela Ciuburciu a mai fost judecată într-un dosar pentru fapte similare, fiind acuzată de un prejudiciu de peste un milion de euro. Dosarul a fost închis de Tribunalul Vaslui în 2023, pe motiv că faptele s-au prescris.

În prezent ea este judecată într-un dosar privind fraude cu asigurări, în care este inculpată alături de BCR Asigurări de viață Vienna Insurance Group SA. Dosarul se judecă la Tribunalul Mureș, însă faptele sunt deja prescrise și în acest dosar, faptele fiind din anul 2013 au precizat surse judiciare pentru HotNews.

Compania Vascar, deţinută de familia Ciuburciu, a fost înfiinţată în anul 1991, prin preluarea activelor fostei întreprinderi „Industria cărnii” Vaslui.

Vascar este în prezent unul dintre principalii producători din industria conservelor şi preparatelor din carne, deține o numeroasă gamă de produse sub brandul Vascar și Moldova în bucate. Compania este administrată în prezent de Vlad Ciuburciu, fiul femeii de afaceri.