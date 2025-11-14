ICR a aprobat o deplasare în India pentru un deputat și un fost director din instituție, comunicând în același timp angajaților că va diminua bugetele pe fondul „contextului bugetar restrictiv”

Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu și scriitorul Cătălin Bordeianu, fost director adjunct ICR Moldova, merg în India pe banii de bilete ai ICR.

„Vreau să subliniez că ICR nu îi trimite acolo, ci le susține prezența, așa cum facem cu sute, sute de alte proiecte pe care nu le organizează neapărat ICR”, a explicat, pentru HotNews, Liviu Sebastian Jicman, președintele ICR.

Comitetul director al Institutului Cultural Român (ICR), din care face parte și președintele instituției, Liviu Sebastian Jicman, a aprobat, pe 3 noiembrie, achiziționarea a două bilete de avion, în valoare de câte 900 de euro, pe ruta România-India.

Prețul nu e exagerat pentru destinația selectată, dar destinația în sine a surprins angajații, potrivit unei mărturii obținute din ICR de HotNews.

Biletele vor fi folosite de Ștefan Alexandru Băișanu, intrat în Parlament pe listele SOS și trecut între timp la PUSL, și de scriitorul Cătălin Bordeianu, fost director adjunct ICR Moldova și susținut în trecut de ALDE pentru o altă funcție.

Președintele ICR Jicman: „Vă rog să aveți în vedere contextul bugetar restrictiv”

Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Deplasarea din India vine „în condițiile în care refuzăm scriitori sau artiști vizuali care ne solicită sprijin pe motiv că nu avem fonduri. Reprezentanțele din străinătate au fost obligate să conceapă evenimente de Ziua Națională cu bugete de până în 3.000 de euro. Că nu sunt bani. Și, totuși, sunt. Pentru niște oameni politici”, a explicat un angajat al ICR pentru HotNews, solicitând să discute confidențial.

„Vă rog să aveți în vedere contextul bugetar restrictiv din această perioadă. Astfel, este esențial ca proiectele propuse să fie adaptate la realitățile financiare curente, implicand eficiență, relevanță culturală și un raport optim cost-impact, iar bugetul solicitat de la ICR nu va putea depăși suma de 3.000 de euro”, a transmis Jicman, în septembrie, filialelor din străinătate, potrivit unui document intern intrat în posesia HotNews.

Președintele ICR i-a îndemnat pe directorii de filiale să facă eforturi pentru a atrage sponsori pentru evenimentele de 1 Decembrie, „cu precădere în cazul în care este necesar un buget mai mare decât suma menționată, care nu va putea fi depășită”.

„Nu văd legătura dintre cele două”

Într-o discuție cu HotNews, Liviu Sebastian Jicman a confirmat informațiile HotNews, dar crede că este „o comparație forțată” între faptul că a aprobat un buget de 1.800 de euro pentru transportul până în India și limitarea bugetului la 3.000 de euro pentru evenimentele organizate de filialele ICR.

„Nu văd legătura între cele două. Dacă vreți să faceți o comparație între acest proiect și proiectele de Ziua Națională, comparația este forțată: comparați ceva mai mic, 1.800 de euro, cu ceva mai mare, 3.000 de euro, între o distanță mult mai îndepărtată, în India, și alte destinații, în general din Europa”, a declarat președintele ICR.

Întrebat dacă cei doi reprezintă ICR la evenimentele din India, Jicman a negat: „Nu, și vreau să subliniez că ICR nu îi trimite acolo, ci le susține prezența, așa cum facem cu sute, sute de alte proiecte pe care nu le organizează neapărat ICR. Cred că e important să fim prezenți și în spații în care apărem mai rar, iar în India nu am avut numeroase prezențe culturale românești”.

Spune că nu contează apartenența la politică

Întrebat dacă este adevărat că ICR a respins zeci de alte solicitări de sprijin ale oamenilor din sfera culturală, președintele instituției a negat: „Nu este corect că respingem zeci de solicitări. Este corect că avem planificări anuale, că în funcție de acestea la unele solicitări putem răspunde pozitiv, la altele – nu.

Noi susținem de fiecare dată când avem ocazia mobilități, nu există zeci de respingeri, dar da, au existat momente în an în care au fost plafonate bugete, a existat o ordonanță care a interzis semnarea de contracte și angajamente de la bunuri și servicii, există un nou program financiar pe care ICR cu ajutorul Ministerului de Finanțe a reușit să-l facă pentru a ieși din acest blocaj, adică lucrurile sunt mult mai complexe decât atât”.

În ce privește faptul că unul dintre cei căruia ICR îi plătește biletele de avion este un politician care nu s-a remarcat neapărat în sfera culturală, Jicman susține că nu a știut acest lucru și că nici nu este un criteriu de selecție apartenența la politică a cuiva, în raportul cu ICR.

„Eu nu aveam cunoștință că un participant e și deputat. Nu verificăm dacă au carnet de partid. Eu sunt un vot din Comitetul director, direcția de specialitate a propus un proiect pe care noi l-am aprobat și nu știu să vă dau acum alte detalii. Îmi amintesc de domnul Bordeianu, pentru că dânsul era director ICR Chișinău când am ajuns eu în instituție. De altfel, nici nu i-am prelungit mandatul atunci”.

În această vară, guvernul condus de Ilie Bolojan a impus ministerelor și instituțiilor publice reducerea deplasărilor externe și efectuarea lor doar dacă este strict necesar.

Vechi colaboratori

Ștefan Alexandru Băișanu și Cătălin Bordeianu, care au colaborat la publicarea unor cărți și lucrări științifice, vor pleca pe 18 noiembrie și vor sta 10 zile în India. În acest timp, vor participa la două evenimente: World Thinkers and Writers Peace Meet (20-23 noiembrie) și la Writers Meet 4.0 (24-27 noiembrie). Restul costurilor, cum ar fi cazarea, este suportată de organizatorii din India.

World Thinkers and Writers Peace Meet este un festival internațional de literatură organizat de ISISAR (International Society for Intercultural Studies and Research), care se desfășoară anual la Kolkata, India, și care reunește poeți, scriitori și artiști naționali și internaționali.

Screenshot

Writers Meet 4.0 este un eveniment similar, organizat de Byatikram Digital, care va avea loc în Guwahati, India.

ISISAR este o organizație internațională non-profit din India, dedicată promovării dialogului între culturi și personalități din diverse țări, pentru a construi „o înțelegere comună bazată pe valori umane universale”, conform descrierii de pe site-ul oficial.

Evenimentele nu au o anvergură mare la nivel internațional și există foarte puține informații publice sau relatări în presă despre acestea.

A trecut pe la aproape toate partidele

Ștefan Băișanu, la depunerea jurământului în 21 decembrie 2024, când intra în Camera Deputaților din partea SOS România. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ștefan Alexandru Băișanu, 57 de ani, este membru în Comisia de Cultură a Camerei Deputaților și în Comisia pentru transporturi și infrastructură. Este la al treilea mandat de deputat. În 2024, a intrat în Parlament pe listele SOS, însă la scurt timp a demisionat din partidul Dianei Șoșoacă și a trecut la PUSL, activând în grupul parlamentar PSD.

Băișanu a trecut pe la aproape toate partidele politice:

A fost membru al Partidului Conservator;

Între anii 2004-2007 a fost, din partea PNL, subprefect de Suceava și în anul 2008 – prefect;

Între 2009 și 2016, a fost deputat și președinte al PNL Suceava, precum și vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava;

Între 2016 și 2020 a fost deputat ALDE;

A candidat în 2020 pe listele PUSL pentru Camera Deputaților;

În 2024, a candidat pe listele SOS și a devenit deputat;

Din iunie 2025, este din nou membru PUSL.

În vara anului 2021, Băișanu a fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, plasat sub control judiciar pentru 2 luni într-un dosar de șantaj.

Anul trecut, procurorii au clasat acuzația de șantaj și l-au trimis în judecată pe deputat doar pentru infracțiunea de amenințare la adresa unui fost partener de afaceri. Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Suceava, potrivit Monitorul de Suceava.

Potrivit ultimei declarații de avere, din ianuarie 2025, Băișanu încasează lunar 9.100 de lei de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde este conferențiar profesor doctor.

Nu mai are alte venituri declarate, nici pe cel de deputat. Are în conturi peste 60.000 de euro și a împrumutat cu peste 50.000 de euro două firme, una a părinților săi și una chiar a lui. Aceasta din urmă nu îi apare în declarația de interese. Este vorba de Media Ten Productions SRL, care deține postul local TV Plus Suceava.

Deputatul Băișanu nu a răspuns apelurilor HotNews.

„Băișanu este pupilul meu”

Cătălin Bordeianu. Foto: AGERPRES

Cătălin Bordeianu, 71 de ani, este scriitor și profesor universitar la Universitatea „Apollonia” din Iași. A fost director adjunct al Institutului Cultural Român din Chișinău între 2017 și 2021 și director general al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din Iași.

În perioada 1992-1994, a activat în cadrul Parlamentului României, în calitate de șef al Biroului Senatorial, unde a coordonat activitatea consilierilor Cabinetului și a asigurat consilierea senatorului Ion Aurel Stoica, membru FSN.

Potrivit CV-ului public, Cătălin Bordeianu este absolvent al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie și Filosofie, și a fost șef de secție la publicația „Scânteia Tineretului” în perioada 1980-1989.

Bordeianu a deținut funcția de manager interimar al Ansamblului Folcloric Iași, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Iași, numirea sa fiind sprijinită la acel moment de ALDE.

Contactat de HotNews, Cătălin Bordeianu a declarat că are o colaborare îndelungată cu deputatul Alexandru Băișanu, pe care îl consideră „pupilul” său, acesta fiind și asistentul său în realizarea mai multor volume.

„Colegul meu, ba chiar pot să spun pupilul meu, că e și asistentul meu în multe cărți, Alexandru Băișanu, care este cotat în Parlamentul României”, l-a descris scriitorul.

Întrebat dacă a fost trimis în India pentru a reprezenta ICR, Bordeianu a precizat: „Nu m-a trimis ICR acolo. M-a trimis acolo faptul că sunt, întâmplător, profesor universitar, membru al celor cinci academii din țară și din străinătate, și rezultatele pe care le am.”