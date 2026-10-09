„Ideea lor era că voi fi furios”. Ce i-a spus George Simion influencerului american pe care Călin Georgescu l-a contactat când a fost ridicat de pe stradă

Liderul AUR, George Simion, a declarat într-un interviu acordat influencerului Mario Nawfal că procurorii „pregătesc probe” împotriva lui, iar stenogramele din dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu au fost făcute publice ca să-i dezbine.

„După Călin, eu urmez”, a afirmat George Simion în interviul difuzat joi de Mario Nawfal, influencer cunoscut în sfera conservatoare, promovat intens de miliardarul Elon Musk.

Nawfal este cel căruia Călin Georgescu i-a trimis anul trecut mesaje vocale în momentul în care a fost oprit în trafic de politiști și condus la Parchet pentru audieri.

„Nu a vrut să coopereze cu deep state-ul”

Președintele AUR a spus în interviu că Georgescu este în închisoare pentru că câștigat cursa prezidențială din 2024 și a contestat „dreptul elitelor de la Bruxelles de a conduce România”.

„Nu a vrut să coopereze cu deep state-ul (n.r. statul paralel) din România și de la Bruxelles. Și a continuat să lupte”, a declarat Simion.

El a pus noul dosar al lui Georgescu, în care acesta este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat, pe seama succesului pe care fostul candidat l-a avut în vizitele pe care le-a făcut, în vară, în mai multe localități din România. „S-a întâlnit cu oamenii, mii și mii de oameni adunați în sprijinul lui. Așa că l-au băgat în închisoare”, a acuzat George Simion.

„Ideea lor era că voi face comentarii urâte despre Călin”

Simion a mai susținut că stenogramele din dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu au fost făcute publice de anchetatori cu un singur scop: de a întoarce AUR împotriva lui Georgescu.

„Telefonul lui era ascultat, fiecare mașină, fiecară casă în care intra era ascultată. Și singurul lucru dat presei a fost că a făcut un comentariu urât despre mine. Ideea lor era că voi fi furios, că mă voi răzbuna și voi face comentarii urâte despre Călin”, a spus șeful AUR.

El se referă la faptul că în referatul DIICOT apare o discuție dintre Georgescu și afaceristul Ionel Rusen, în care Georgescu spune că misiunea lui a fost „să deconspire” tot sistemul, inclusiv pe Simion.

„Încearcă să ne execute partidul prin dosare false”

George Simion a susținut în discuția cu Nawfal că ar exista „șapte sau opt dosare penale” în care este vizată conducerea AUR.

„Ei bine, încearcă să ne execute partidul prin dosare false. Avem un proces la începutul lui noiembrie, am aflat din presă. Și astăzi am aflat de la secretarul meu general că fiica unuia dintre deputații mei e anchetată. Ieri a fost soția altui deputat. Ne țintesc pentru că nu au voturile necesare pentru guvern”, a spus Simion, fără a face alte precizări.

Ce acuzații îi aduc procurorii lui Georgescu

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro. Alături de Georgescu, a fost arestat și omul de afaceri Ionel Rusen.

Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Procurorii au pus sechestru pe vila lui din Mogoșoaia, în vederea recuperării prejudiciului.