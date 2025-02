AUDIO „Mario, poliția e aici și mă arestează din stradă”. Influencerul Mario Nawfal a primit un mesaj vocal de la Călin Georgescu chiar în timp ce era ridicat din trafic de polițiști

Mario Nawfal, un om cunoscut în sfera conservatoare și preluat frecvent de Elon Musk, totodată autorul unui interviu recent cu Călin Georgescu, este cel care a publicat și imaginile din momentul în care Georgescu a fost oprit în trafic și informat că va fi condus la Parchet.

Influencerul Mario Nawfal a publicat miercuri după-amiază două mesaje primite de la Călin Georgescu, în momentul și după ce acesta a fost oprit de poliție în trafic pentru a fi dus la Parchet pentru audieri.

„Cu două ore înainte de al doilea interviu (cu Călin Georgescu, n.r.) și la câteva minute după ce am vorbit, primesc un telefon înfricoșător de la omul pe care România l-a votat să fie președinte”, a scris Nawfal pe X.

„Mario, poliția este aici și mă arestează pe stradă. Nu pot face interviul”, i-a spus Georgescu lui Nawfal, potrivit acestuia din urmă.

Nawfal a postat și un mesaj audio primit de la Georgescu. „Salut Mario. Mă duc la poliție, direct din stradă. Mă duc la tribunal, avocații vor veni la mine”, spune Georgescu în mesajul vocal trimis influencerului.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: CALIN GEORGESCU'S MESSAGE AS HE IS ARRESTED



Two hours before our second interview and minutes after we spoke, I get a chilling phone call from the man Romania voted to be President.



"MARIO, THE POLICE IS HERE ARRESTING ME ON THE STREETS. I CANNOT DO THE… https://t.co/dkciJHVHZs pic.twitter.com/EoY22UnJCg