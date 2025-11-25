Ideologul lui Putin spune că „Ucraina va fi în întregime a Rusiei”. Planul enunțat de Dughin pentru poporul ucrainean, teritoriile invadate și „noua structură administrativă”

Aleksandr Dughin, considerat ideologul regimului de la Kremlin, a declarat pe rețelele sociale că în Ucraina „nu va mai exista nici cea mai mică urmă de suveranitate”, acuzându-i pe ucraineni că „sunt pur și simplu incapabili să o exercite”. El a prezentat un plan pentru țara invadată de forțele Moscovei, într-o postare titrată „Revenirea Ucrainei la Lumea Rusă”.

„Ucraina va fi în întregime a noastră în cel mult doi ani – foarte posibil mult mai devreme. Nu va mai exista nici cea mai mică urmă de suveranitate acolo, deoarece ucrainenii sunt pur și simplu incapabili să o exercite. Nu au fost niciodată și nu vor învăța niciodată. Pur și simplu nu este în natura lor”, a scris Dughin pe platforma Substack.

Ideologul preferat al președintelui rus Vladimir Putin a vorbit despre „integrarea societății ucrainene” în „lumea rusă”.

„Din câte știu, se lucrează deja pe scară largă la un plan detaliat pentru integrarea societății ucrainene în spațiul unificat al lumii ruse. Se pregătesc manuale, alături de programe de urgență pentru tratament în masă și reabilitare psihologică”, a continuat el.

„Un nume nou” pentru „teritorii”

Aleksandr Dughin susține că „un proiect pentru o nouă structură administrativă a fost deja finalizat”.

„Cel mai probabil, aceste teritorii vor primi un nume nou – posibil «Ținuturile Vechi». Însă asta este încă în discuție. Cât despre prezervarea sau abolirea dialectului rusofob vorbit de naziști, nu există un consens. Susțin păstrarea parțială a acestuia, deși această opinie nu este universal împărtășită”, a continuat politologul rus.

Dughin a spus că nu este vorba „despre propagandă, ci despre o muncă majoră, pe termen lung”.

„Abordăm această sarcină cu mare seriozitate, deliberare și minuțiozitate”, a mai declarat ideologul lui Putin.

SUA a propus un plan de pace

Washingtonul i-a luat prin surprindere pe ucraineni și pe aliații europeni săptămâna trecută, când a propus un proiect de plan de pace în 28 de puncte. Acesta a fost modificat la Geneva, în urma discuțiilor cu reprezentanții Kievului, și a fost redus la 19 puncte. Din plan au dispărut unele prevederi favorabile Rusiei, în vreme ce deciziile majore – precum controlul teritoriilor – au fost lăsate în așteptare.

Proiectul planului de pace urmează să fie finalizat cu o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Deocamdată rămâne neclară poziția Rusiei, ai cărei reprezentanți poartă discuții cu o delegație americană la Abu Dhabi, potrivit Reuters și CBS.

Ucraina susține esența planului de pace rezultat în urma discuțiilor purtate cu oficialii americani la Geneva, dar câteva dintre cele mai sensibile aspecte ale cadrului rămân să fie discutate între președinții celor două țări, a declarat marți un oficial ucrainean pentru Reuters. Casa Albă afirmase luni seară că nu există pe agendă o întâlnire Trump-Zelenski pentru această săptămână.

Un oficial american a declarat pentru CBS News că Ucraina a „acceptat un acord de pace” negociat de administrația Trump pentru a pune capăt războiului.

„Ucrainenii au acceptat acordul de pace”, a declarat oficialul american pentru CBS News, în contrast cu poziția precaută a Kievului. „Mai sunt câteva detalii minore de pus la punct, dar au acceptat acordul de pace”, a adăugat el.