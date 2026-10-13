„Idioți și țicniți de stânga radicală”. Trump spune de ce el nu crede „deloc” că Rusia și China ajută Iranul

Președintele american Donald Trump afirmă că el nu crede „deloc” că Rusia și China ajută Iranul, adăugând că Moscova și Beijingul ar avea „prea mult de pierdut” dacă ar sprijini Teheranul, informează Reuters.

Trump a afirmat, într-un mesaj publicat marți dimineață pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că a văzut comentarii ale criticilor și oponenților săi potrivit cărora China și Rusia ar ajuta Iranul.

„Văd atât de multe comentarii din partea idioților și țicniților de stânga radicală, care susțin că China și Rusia ajută «minunata» Republică Islamică a Iranului. Dacă o fac, este la un nivel foarte redus, dar eu nu cred deloc că o fac. Au prea mult de pierdut, iar noi am afla despre asta, și am afla foarte repede! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump.

Liderul american a declarat în iulie că are încredere că Rusia și China nu vor ajuta Teheranul în războiul dintre SUA și Iran, dar a avertizat că, dacă s-ar implica, „ar fi foarte rău pentru ele”.

Statele Unite și Iranul se află în război din 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a răspuns cu propriile lovituri asupra Israelului și statelor din Golf care găzduiesc baze americane. De atunci, atacurile americano-israeliene asupra Iranului și atacurile israeliene asupra Libanului au provocat moartea a mii de oameni și strămutarea a milioane.

Trump i-a descris anterior pe președintele chinez Xi Jinping și pe președintele rus Vladimir Putin ca fiind „neutri” pe parcursul războiului din Iran.

Atacurile cu drone iraniene asupra facilităților CIA din Golf i-au determinat pe analiștii serviciilor secrete americane să investigheze dacă Rusia a furnizat informații privind țintele sau tehnologie avansată pentru drone. Miniștrii de Externe europeni au insistat asupra acestei chestiuni în cadrul unei întâlniri din martie cu secretarul de stat american Marco Rubio. În aceeași lună, The Washington Post și The Wall Street Journal au relatat că Rusia furniza Iranului informații privind țintele.

Moscova și Beijingul mențin legături strânse cu Teheranul. Rusia a afirmat că războiul din Iran ar putea duce la o cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu. Beijingul a condamnat atacurile Washingtonului asupra Teheranului, calificându-le drept o încălcare flagrantă a suveranității Iranului.

Luna trecută, Trump l-a avertizat pe Xi să nu acorde sprijin Iranului cu ocazia vizitei liderului chinez la Washington și a primit asigurări că Beijingul nu va face acest lucru, a declarat la momentul respectiv ambasadorul american în China.

Avertismentul a venit pe fondul unor informații potrivit cărora China ar fi furnizat Iranului lansatoare de rachete de apărare aeriană portabile, iar Teheranul ar fi găsit modalități de a eluda sancțiunile privind vânzările sale de petrol cu ajutorul Beijingului.

În septembrie, Trump a respins informațiile potrivit cărora Iranul ar fi obținut imagini din satelit ale unei baze din Iordania de la entități chineze înaintea unui atac care a dus la moartea a trei soldați americani în această țară, în luna iulie.