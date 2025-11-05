„Ieri, în coaliție toată lumea a fost zen”. Kelemen Hunor confirmă acordul privind reforma administrației publice. Când va fi prezentat

Proiectul privind reforma administrației locale și centrale va fi prezentat săptămâna viitoare și va intra în prima lectură în ședința de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare, a anunțat miercuri liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta a menționat că proiectul prevede, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administrația locală și reducerea cu 10% a anvelopei bugetare pentru fiecare minister, cu termen până în martie.

„Ieri, în coaliție toată lumea a fost zen, a fost pace. Și niciodată n-am avut impresia, ieri, că nu putem depăși acea fază de neînțelegere, mai ales pe administrația locală și centrală. A rămas că Cseke Attila (ministrul Dezvoltării, n.r.), săptămâna viitoare, prezintă ultima formă și intră în prima lectură în ședința de Guvern și după aceea pe circuitul de avizare, a declarat, pentru Agerpres, Kelemen Hunor, la Sfântu Gheorghe.

„Are două componente: 10% din posturile efectiv ocupate în administrația locală, cu o frână de 20%, deci să nu fie mai mare reducerea decât 20% și, bineînțeles, asta înseamnă că trebuie modificate plafoanele în Legea 63 din 2010 ca să poți să pregătești Legea bugetului. Că dacă pregătești Legea bugetului pe prevederile actuale din Legea 63 înseamnă că nu reduci cheltuielile, că fiecare, după aceea, e obligat să facă bugetul pe prevederile din (legea, n.r.) 63”, a precizat liderul UDMR.

„Și la administrația centrală, anvelopa se reduce cu 10% și există un termen, dacă nu mă înșel până în martie, pentru fiecare ministru, fiindcă acolo fiecare trebuie să vină, nu există plafon general într-o singură lege, fiecare trebuie să vină cu HG (…) A rămas ca fiecare să se mai uite o dată pe textul final și urmează o prezentare inclusiv în ședința de Guvern și circuitul de avizare”, a mai spus Kelemen Hunor.

Marți, într-o ședință care a durat aproximativ 2 ore, liderii coaliției au ajuns la un acord de principiu privind reforma administrației publice. Ei au convenit să fie făcute tăieri de 10%, atât în plan local, cât și în administrația centrală. Mai exact, pe plan local, primăriile și Consiliile Județene vor trebui să reducă în total 13.000 de posturi ocupate, la centru – vor avea de ales între reduceri de personal sau de cheltuieli, potrivit acestui „acord de principiu”.

Există „acorduri de principiu” când vine vorba de reducerea a 13.000 de posturi ocupate în administrația locală, potrivit unor surse politice. Este vorba de tăierea cerută inițial de premierul Ilie Bolojan, cu care social-democrații nu au fost de acord inițial. Atunci, ei susțineau că reforma nu poate fi făcută doar cu concedieri. Neînțelegerile au dus la blocarea discuțiilor în coaliție pe acest subiect și chiar la amânarea reformei administrației locale.

Conform acordului de principiu, 700 de unități administrativ-teritoriale vor putea avea de ales între reduceri de posturi și reduceri de cheltuieli, în special localitățile și comunele mici – așa cum ceruse PSD.