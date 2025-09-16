Igienizarea orală profesională, gestul simplu care îți poate salva dinții. La ce interval de timp ar fi ideal să fie făcută, explică dr. Bianca Gîrjoabă, medic parodontolog: „Indiferent de cât de bine credem că periem acasă, nu o facem atât de bine”

Igienizarea profesională în cabinet este foarte importantă, deoarece permite curățarea atât supragingivală, cât și subgingivală, zone pe care pacientul nu le poate igieniza acasă, explică dr. Bianca Gîrjoabă/Foto: Regina Maria Dental Clinics

Când vine vorba de sănătatea dinților, mulți dintre noi credem că dacă ne spălăm de două ori pe zi pe dinți, am bifat tot ce era de făcut. În realitate, chiar și cel mai riguros periaj făcut acasă nu poate înlocui vizita periodică la stomatolog pentru o igienizare profesională completă. Dr. Bianca Gîrjoabă, medic specialist parodontolog la Regina Maria Dental Clinics, este de părere că această procedură aparent banală este, de fapt, o investiție majoră în sănătatea noastră pe termen lung.

Acolo unde periuța de dinți nu poate ajunge niciodată

Igienizarea orală profesională se realizează în cabinetul stomatologic și este o procedură care presupune trei etape importante: detartraj supra- și subgingival, airflow și periaj profesional.

„Acestea se realizează cu aparatură specifică și de aici diferența calității igienizării profesionale versus cea de acasă, realizată de pacient. Aparatul care realizează detartrajul acționează prin ultrasunete și deci este capabil să disloce și cele mai vechi și fine fațade de tartru, iar airflow-ul va folosi apă sub presiune și o pulbere specială pentru a îndepărta petele și placa bacteriană. Iar periajul se realizează cu o periuță rotativă care lustruiește dinții și îi pregătește pentru o protecție mai bună.”

Igienizarea profesională în cabinet este foarte importantă, deoarece permite curățarea atât supragingivală, cât și subgingivală, zone pe care pacientul nu le poate igieniza acasă, explică dr. Bianca Gîrjoabă.

De ce este atât de importantă igienizarea profesională?

„Majoritatea problemelor dentare sunt cauzate de placa bacteriană. Aceasta se poate mineraliza și transforma în tartru, care, dacă nu este îndepărtat, poate duce la gingivită, parodontită sau chiar pierderea dinților,” a subliniat medicul stomatolog.

La nivel global, în 2021, peste 951 de milioane de cazuri de afecțiuni parodontale au fost raportate (inclusiv gingivită și parodontită), ceea ce echivalează cu o rată standardizată pe vârstă de 17.012 cazuri la 100.000 de persoane.

În ceea ce privește gingivita, este o problemă frecventă, dar reversibilă. În diverse populații studiate, între 50% și 90% dintre adulți au prezentat semne de gingivită. Într-un studiu recent reluat în Health.com, 40% dintre adulții peste 30 de ani au afecțiuni gingivale.

Mai mult decât o simplă curățare, această procedură de igienizare este și un act de prevenție: „La fiecare igienizare, medicul poate observa eventuale probleme din timp, înainte ca ele să devină dureroase sau costisitoare.”

Cât de des trebuie făcută?

Medicul parodontolog a subliniat că în cazul unui om sănătos, o igienizare orală profesională la fiecare șase luni este suficientă. În cazul celor care au suferit de boală parodontală, sunt fumători sau poartă aparat dentar, intervalul poate scădea la 3-4 luni.

„În majoritatea acestor afecțiuni sunt implicate bacteriile din flora orală, care se depun pe dinte sub formă de placă. Dacă nu sunt îndepărtate, ele se mineralizează și se transformă în tartru. Prin igienizări constante, aceste bacterii nu au timp să producă modificări dentare sau gingivale complexe, astfel încât pacientul se va confrunta mai rar — sau deloc — cu probleme parodontale, iar atunci când apar, vor fi într-o formă mult mai puțin avansată”, a precizat dr. Bianca Gîrjoabă.

Semnele care arată că ai nevoie de igienizare profesională

Dacă te confrunți cu:

Sângerări gingivale

Inflamații sau roșeață

Respirație urât mirositoare

Retracții gingivale sau sensibilitate dentară atunci este momentul să mergi la stomatolog.

„De cele mai multe ori, pacienții vin când deja au o problemă. Ideal ar fi să vină înainte să apară durerea”, a atras atenția dr. Gîrjoabă. Persoanele care evită o perioadă lungă de timp igienizarea în cabinetul stomatologului, cel mai probabil se vor confrunta cu apariția unei gingivite, unei parodontite marginale.

„Pacientul nu o să aibă din prima boală parodontală. Atunci când placa este într-o cantitate mică, se va confrunta strict cu o gingivită care înseamnă inflamația superficială a gingiei. Dar cu timpul dacă bacteriile pătrund gingival și se creează tartru pe rădăcină, va ajunge să se confrunte cu o boală parodontală”, a explicat stomatologul.

Mituri despre igienizarea profesională

Un mit este acela că igienizarea strică dinții.

„Fals. Dacă este realizată corect, cu aparatură modernă și de un medic bine pregătit, nu există riscul de sensibilizare pe termen lung, pierderea smalțului sau afectarea dinților. Dimpotrivă, îi protejăm,” a explicat parodontologul.

Dinții devin mai sensibili după igienizare?

„Este normal ca dinții să devină ușor sensibili câteva zile după igienizare, mai ales dacă se îndepărtează tartru vechi, dar este un efect temporar și nu are legătură cu «stricarea dinților»”, cum circulă unele mituri.

Cazuri reale cu rezultate durabile

Dr. Gîrjoabă, medic stomatology, specialist parodontolog la Regina Maria Dental Clinics lucrează în special cu pacienți care au avut probleme parodontale serioase: „După ce le explic cu răbdare importanța igienei și a controalelor regulate, majoritatea revin. Pot să spun că peste 90% dintre pacienții mei și-au păstrat dantura naturală ani de zile după tratament, doar cu igienizări constante.”

Bonus, cei care recurg la igienizarea orală în cabinet se aleg cu dinți mai albi. Igienizarea profesională nu este o procedură de albire propriu-zisă, dar are un efect estetic vizibil. „Airflow-ul îndepărtează petele de la cafea, ceai, fumat și face ca dinții să pară mai albi, mai curați, mai sănătoși.”

Concluzia specialistului: Igienizarea profesională este minim invazivă, accesibilă și extrem de eficientă. Făcută la timp, ne poate scuti de tratamente complicate, dureri și cheltuieli inutile.

„Sfatul meu prietenesc este simplu: mergeți la control măcar o dată la șase luni. Este un gest mic, dar cu efecte mari pe termen lung. Perfecțiunea în ceea ce privește igienizarea de acasă nu există. Adică indiferent de cât de bine credem că periem, nu o facem atât de bine”, a mai declarat dr. Bianca Gîrjoabă.

Ghidurile actuale indică necesitatea igienizării profesionale cel puțin o dată la șase luni, dar pentru persoane cu factori de risc (tutun, diabet, istoric parodontal), intervalul scade la 3–4 luni. Deși periajul și folosirea aței dentare sunt esențiale, doar igienizarea profesională curăță eficient tartrul mineralizat — inclusiv subgingival — acolo unde placa persistentă poate duce la inflamație cronică.

Articol susținut de Regina Maria Dental Clinics

