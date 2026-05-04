„Îi stă mintea numai la prostii”. Reacția lui Adrian Solomon după ce Oana Gheorghiu a dezvăluit ce i-a scris deputatul PSD

După ce Oana Gheorghiu a dezvăluit că Adrian Solomon i-a răspuns cu „Has*ktir” la apelul de a vota la moțiune potrivit propriei conștiințe, deputatul PSD a spus că acesteia „mintea îi sta numai la prostii” pentru că expresia folosită de el este din arabă și înseamnă „simt multe”.

Replica deputatului a venit la o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a postat pe Facebook o captură de ecran cu mesajul pe care i l-a trimis acesta. Contactat duminică de HotNews, deputatul Adrian Solomon a refuzat să comenteze.

Luni însă el a postat pe pagina de Facebook a PSD Bârlad un mesaj în care susține că prin replica sa a vrut să arate că unii sunt „superficiali”, iar Gheorghiu „a căzut în capcană”.

„Fără să se întrebe ce scrie, în ce limbă este, d-nei vice i-a zburat mintea direct la limba turcă”, a scris deputatul, adăugând că „asta demonstrează că mintea îi sta numai la prostii, are ceea ce se cheama `dirty mind`.”

„Dacă nu ar vrea să desființeze împreună cu USR Institutul Levantului și ar fi interesați mai mult despre cultura acestei zone și legăturile de secole cu cultura română, ar afla lucruri mai interesante. Așa am găsit și eu aceasta expresie atât de asemănătoare cu cea din limba turcă, dar care însemna exact opusul. Am păstrat-o și am folosit-o exact cu acest scop, să demonstrez unora că sunt mai superficiali decât se prezintă”, a spus deputatul PSD.

„Unii parlamentari s-au supărat” după e-mailul trimis de Oana Gheorghiu

Joi seară, vicepremierul a anunțat că a trimis „un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României”, adresându-le „un apel la înțelepciune și curaj” în contextul moțiunii de cenzură a PSD-AUR.

„Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vineri, ea a spus că „unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaților și pe cel al Senatului”.

„Doresc să îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid”, a afirmat Oana Gheorghiu.