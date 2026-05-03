Oana Gheorghiu a publicat răspunsul primit de la deputatul PSD Adrian Solomon după apelul ei către parlamentari înaintea moțiunii

Vicepremierul Oana Gheorghiu a dezvăluit răspunsul pe care i l-a dat social-democratul Adrian Solomon la e-mailul trimis de ea deputaților și senatorilor pentru a-i îndemna să voteze la moțiune „conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid”. Potrivit unei capturi publicate de vicepremier, deputatul a replicat agresiv la mail: „Has*ktir”.

Contactat de HotNews, deputatul Adrian Solomon a refuzat să comenteze.

Adrian Solomon este liderul PSD Vaslui și președintele Comisiei de muncă din Camera Deputaților. Marți, el i-a solicitat senatoarei Victoria Stoiciu să demisioneze din Parlament, ca reacție la decizia ei de a părăsi PSD din cauza moțiunii depuse de partid alături de AUR.

„Nu poate fi decât o soluție pentru ca distinsa doamnă să rămână cu onoarea neștirbită: DEMISIA din Senat! PS: Repede, până nu oxidează principiile!!!”, a scris social-democratul într-o postare pe Facebook.

Stoiciu, care a asemănat colaborarea dintre PSD și AUR cu o „normalizare a fascismului”, a explicat într-un articol de opinie pentru publicul HotNews de ce a decis să demisioneze din partid momentul în care a fost inițiată moțiunea.

„Unii parlamentari s-au supărat” după e-mailul trimis de Oana Gheorghiu

Joi seară, vicepremierul a anunțat că a trimis „un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României”, adresându-le „un apel la înțelepciune și curaj” în contextul moțiunii de cenzură a PSD-AUR.

„Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vineri, ea a spus că „unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaților și pe cel al Senatului”.

„Doresc să îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Votul pe moțiune are loc marți

Moțiunea de cenzură PSD-AUR, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul vor avea loc marți, 5 mai.

Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, iar pentru a duce la demiterea Guvernului trebuie să obțină 233 de voturi în ședința de marți din Parlament. Votul va fi secret, cu bile.