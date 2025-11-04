Iisus, nu Fecioara Maria, a salvat Lumea, afirmă marți Vaticanul. De ce a fost nevoie de această precizare semnată de Papa Leon

Iisus poate că a auzit cuvinte înțelepte de la mama sa, Fecioara Maria, dar ea nu l-a ajutat să salveze lumea de la damnare, a anunțat marți Vaticanul, citat de agenția de presă Reuters.

Într-un nou decret aprobat de Papa Leon, biroul doctrinar suprem al Vaticanului a dat instrucțiuni celor 1,4 miliarde de catolici din lume să nu se refere la Fecioara Maria ca la „co-mântuitoare” a lumii.

Doar Iisus a salvat lumea, se spune în noua instrucțiune, menită să pună capăt unei dezbateri interne care a tulburat înalții reprezentanți ai Bisericii Catolice timp de decenii și a stârnit chiar și rare dezacorduri deschise între papii recenți, notează Reuters.

„Un titlu care poate crea confuzie”

„Nu ar fi potrivit să se utilizeze titlul de «co-mântuitoare»”, se arată în text. „Acest titlu … (poate) crea confuzie și un dezechilibru în armonia adevărurilor credinței creștine”.

Catolicii cred că Iisus a mântuit omenirea prin crucificarea și moartea sa. Teologii bisericii au dezbătut timp de secole dacă Maria, pe care catolicii și mulți creștini o numesc Mama lui Dumnezeu, l-a ajutat pe Iisus să salveze lumea, scrie Reuters.

Fostul papă Francisc s-a opus cu vehemență acordării Fecioarei Maria a titlului de „co-mântuitoare”, numind la un moment dat această idee „o prostie”.

„Ea nu a vrut niciodată să ia nimic pentru sine de la fiul ei”, a declarat în 2019 Francisc, care a murit în luna aprilie a acestui an.

Predecesorul lui Francisc, papa Benedict al XVI-lea, s-a opus și el acestui titlu. Predecesorul său, papa Ioan Paul al II-lea, l-a susținut, dar a încetat să-l mai folosească public la mijlocul anilor 1990, după ce biroul doctrinar a început să-și exprime scepticismul.

Noua instrucțiune a Vaticanului subliniază rolul Fecioarei Maria ca intermediar între Dumnezeu și omenire. Dând naștere lui Iisus, ea „a deschis porțile Răscumpărării pe care toată omenirea o aștepta”, se spune în instrucțiune.

Conform Bibliei, răspunsul Mariei la îngerul care i-a spus că va rămâne însărcinată a fost: „Fie voia Ta”.