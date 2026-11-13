Îl va susține USR pe Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale? Răspunsul lui Dominic Fritz

Președintele USR Dominic Fritz a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă partidul pe care îl conduce îl va susține pe liderul liberalilor, Ilie Bolojan, la alegerile prezidențiale din 2030.

„Cred că e prea devreme să vorbim despre asta. Important este să dăm o guvernare românilor fără PSD şi fără AUR. Asta este ce se va întâmpla în 2028 şi pe asta ne focusăm acum. Ştiu că speculaţii despre candidaturi şi prezidenţiale sunt interesante, dar cred că românii se întreabă cum să îşi plătească facturile şi cum putem să oprim corupţia care le fură un viitor mai bun pentru copiii lor. Şi astea sunt întrebările pe care suntem focusaţi”, a afirmat liderul USR, citat de News.ro.

Fritz s-a referit şi la declaraţiile pe care preşedintele Nicuşor Dan le-a făcut în conferinţa de presă.

„Am urmărit şi eu declaraţiile preşedintelui, explicaţiile lui. Unele au fost mai convingătoare decât altele. Evident că fiecare preşedinte îşi defineşte singur rolul de arbitru. Eu cred că definiţia ce poate şi ce nu poate să facă un arbitru s-a mai schimbat în funcţie de situaţie şi şi în funcţie de nevoile PSD-ului şi tocmai de aceea rămân la fel ca mulţi cetăţeni cu câteva semne de întrebare”, a adăugat Dominic Fritz.

Alternativa pentru „axa PSD-AUR”

La Congresul de luna trecută, în cadrul căruia partidul și-a ales noul Birou Național, formațiunea a stabilitt și direcțiile politice pentru perioada următoare.

Conform rezoluției, obiectivul USR este o guvernare fără PSD și fără AUR, construită alături de cetățeni, primari și forțele politice reformiste, cu PNL ca partener egal. În opoziție, USR va propune un contraproiect pentru fiecare lege nocivă a PSD și se va opune ferm oricărei creșteri de taxe, au transmis atunci reprezentanții partidului condus de Fritz.

Ilie Bolojan și Ludovic Orban au anunțat miercuri fuziunea PNL cu Forța Dreptei care urmează să se finalizeze la finalul anului viitor.

Acesta este primul pas în demersul de a forma o alternativă la „axa PSD-AUR”, a precizat liderul liberailor, Ilie Bolojan.

„Vom iniția în perioada următoare discuții cu toate partidele care înțeleg că pentru a reforma România e nevoie, așa cum am spus, de coagularea forțelor politice și, în mod evident, partenerul principal în aceste discuții va fi USR. Vom discuta cu toți cei care vor să-și aducă energiile la acest proiect important pentru România, pentru că fără o alternativă serioasă la această axă pe care o vedem construindu-se PSD-AUR, nu vom putea face nimic“, a spus fostul premier.