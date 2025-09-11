Ilie Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei / Un al doilea pod peste Dunăre, punctul central al convorbirii

Ilie Bolojan, la sedința Parlamentului în care s-au supus la vot moțiunile de cenzură pentru demiterea guvernului condus de el, 7 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul României Ilie Bolojan a discutat, joi, cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Cei doi au vorbit despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse și despre securitatea maritimă la Marea Neagră, conform unui comunicat de presă transmis de Guvern.

Cei doi premieri au discutat despre „consolidarea cooperării bilaterale”, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.

Un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere. Ei au convenit crearea unui grup de lucru comun pentru analizarea și coordonarea proiectelor transfrontaliere.

„De asemenea, au convenit intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului”, mai scrie în comunicat.

Ilie Bolojan i-a mulțumit omologului său și pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse, care va acoperi regiunile Ruse, Plevna și Veliko Tărnovo.

Discuția dintre cei doi vine la doar o zi după ce Polonia a doborât drone rusești suspecte în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor unor țări aliate din NATO.

Într-o declarație acordată jurnaliștilor la Parlament, Ivaylo Mirchev, copreședinte al partidului „Da, Bulgaria”, a descris doborârea dronelor rusești deasupra Poloniei drept o evoluție extrem de periculoasă și a îndemnat bulgarii să înțeleagă că războiul nu este unul îndepărtat. „Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este un prieten al Bulgariei. Intențiile lui sunt clare și trebuie să sprijinim Ucraina prin toate mijloacele posibile”, a subliniat Mirchev.