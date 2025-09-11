Un parlamentar bulgar crede că țara sa este în pericol mai mare decât Polonia: „Trebuie să încetăm să mai credem că Putin ne este prieten”

Un parlamentar bulgar a avertizat că țara se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia de a fi atacată de Federația Rusă, întrucât dronele rusești pot ajunge mult mai ușor pe teritoriul bulgar, potrivit publicației din țara vecină Novonite.

Într-o declarație acordată jurnaliștilor la Parlament, Ivaylo Mirchev, copreședinte al partidului „Da, Bulgaria”, a descris doborârea recentă a unor drone rusești deasupra Poloniei drept o evoluție extrem de periculoasă și a îndemnat bulgarii să înțeleagă că războiul nu este unul îndepărtat.

„Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este un prieten al Bulgariei. Intențiile lui sunt clare și trebuie să sprijinim Ucraina prin toate mijloacele posibile”, a subliniat Mirchev.

Polonia a doborât drone rusești suspecte în spațiul său aerian miercuri dimineață, cu sprijinul avioanelor unor țări aliate din NATO. Incidentul a marcat prima ocazie cunoscută în care un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras focuri de armă în timpul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.