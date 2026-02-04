Anunț de ultimă oră. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă în scurt timp

Premierul Ilie Bolojan susține în această seară de la ora 19.00 o conferință de presă la Palatul Victoria. Este prima conferință de presă a șefului guvernului din acest an.

HotNews va trasnmite în format LIVETEXT principalele declarații ale premierului.

Ultima conferința de presă a premierului a fost în 5 decembrie 2025.

Conferința din această seară vine în contextul atacurilor repetate ale PSD la adresa premierului. Partidul condus de Sorin Grindeanu condiționează adoptarea reformei în administrația locală și centrală de aprobarea pachetului de măsuri de relansare economică pe care PSD l-a propus anul trecut.

Mai nou, și UDMR i-a cerut lui Bolojan să revină asupra deciziei de majorare a taxelor și impozitelor locale, deși acestea au crescut în urma acordului din coaliția de guvernare.

Partidul condus de Kelemen Hunor contestă și decizia Guvernului Bolojan de a elimina plata primei zile a cocediului medical.

Ieșirea publică a lui Bolojan are loc și în contextul în care Guvernul nu a reușit să adopte bugetul de stat pentru 2026. În cel mai bun scenariu, bugetul va fi adoptat la finalul lui februarie, când PSD vrea să treacă și un „pachet de solidaritate”. Niciuna din cele două măsuri nu poate fi adoptată în lipsa reformei administrației.