Ilie Bolojan anunță când va fi luată o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimente, măsura care a declanșat scandal în coaliție

Săptămâna viitoare va fi luată o decizie în coaliția de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, a anunțat joi seară premierul Ilie Bolojan. „Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior”, a spus șeful guvernului.

„De la data de întâi ar urma să expire această plafonare și, la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuția pe care am avut-o atunci”, a afirmat prim-ministrul, într-un interviu acordat postului Euronews România.

„Din perspectiva plafonării unor prețuri la produsele alimentare sunt trei aspecte de fond pe această problemă. În primul rând, măsura de a interveni în piață în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenții în piață generează perturbații de tipul în care, dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă, un preț, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să își recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în creșteri la alte produse”, a adăugat Bolojan, citat de Agerpres.

Pentru a avea prețuri bune, pentru a avea produse de calitate, trebuie susținută creșterea producției agroalimentare în România, trebuie susținută procesarea, în așa fel încât să fie mai multe produse românești, iar companiile noastre să fie mai competitive, să fie susținută industria agroalimentară, a argumentat șeful guvernului.

„Iar al doilea aspect – trebuie și să ne asigurăm de existența unei competiții corecte și anume faptul că în supermarketuri, în lanțurile de distribuție, au acces toți producătorii români, există un tratament corect pentru toate produsele, iar într-o țară ca România și producătorii români sunt promovați și încurajați. Acestea sunt aspectele de fond. În ceea ce privește o decizie, după discuția de mâine (cu retailerii – n.r.) și după discuțiile pe care le vom avea săptămâna viitoare, vom lua o decizie cu privire la acest aspect”, a subliniat Bolojan.

Potrivit acestuia, decizia de prelungire a fost luată automat, pentru că era la trei zile de la instalarea cabinetului său și nu s-au putut face studii.

„Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior, cea de prelungire a fost luată, într-adevăr, imediat, automat, pentru că era la trei zile după instalarea Guvernului şi nu am mai putut face studii. Acum adunăm toate datele din piețe, vedem care a fost evoluția, vedem care va fi reacția marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânșii că s-ar întâmpla și, funcție de toate aceste date, vom lua o decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a precizat prim-ministrul.

Tensiuni în Coaliție

Hotărârea de a nu prelungi plafonarea adaosului la alimentele de bază a creat noi tensiuni în coalița de guvernare, deoarece nu a fost discutată cu toți partenerii aflați la putere, a susținut liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.

Mai multe voci din PSD au spus că partidul nu este de acord cu întreruperea acestei măsuri. Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici.

Și liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a acuzat pe premierul Bolojan că lovește în categoriile vulnerabile prin decizia de a nu mai prelungi plafonarea.

Deputatul Mihai Fifor a susținut că subiectul nu a fost discutat în coaliție, iar singura discuție a fost în cadrul cabinetului de miniștri, iar ministrul Agriculturii Florin Barbu (PSD) s-a opus.

Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu a precizat că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

Măsura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, au precizat surse din PSD pentru HotNews, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Conform surselor citate, dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Inflația, măsurată de Institutul Național de Statistică prin intermediul Indicelui Prețurilor de Consum, a urcat în august la aproape 10%.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%: