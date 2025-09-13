Scandal în coaliție. Guvernul anunță eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. PSD se opune / Grindeanu: „Voi cere urgent clarificări”

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că decizia nu a fost discutată în coaliție, iar „PSD nu poate fi de acord” cu ea.

„Decizia neprelungirii plafonarii preturilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru HotNews.

„Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonarii nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a adăugat aceasta.

Grindeanu: „PSD nu e de acord!”

PSD nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, de la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă Sorin Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD mai spune că această decizie nu a fost discutată în coaliţia de guvernare.

Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că România are nevoie „de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus în economie”, „nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți”.

„Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiții, locuri de muncă și șanse pentru tineri. Avem nevoie de politici publice care să crească economia și nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit”, a transmis Grindeanu.

Potrivit acestuia, planul trebuie discutat „cât mai rapid” cu partenerii de guvernare cu structurile asociative şi mediul de afaceri, „în contextul în care inflaţia a ajuns din nou la niveluri record”.

„Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, spune Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că „presiunea” preţurilor deja se resimte „puternic” în buzunarele oamenilor şi nu este nevoie de „o lovitură suplimentară”.

Ce se întâmplă de la 1 octombrie

Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază expiră în 30 septembrie. Măsura a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Anterior, HotNews a scris vineri că premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării de la 1 octombrie.

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, conform acelorași surse, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Sursele din PSD cu care HotNews a discutat susțin că dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%: