Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară la Digi24 că până în toamnă va avea loc o reorganizare „în toate ministerele, în toate autoritățile”. Pentru că angajații din aparatul guvernamental nu au contracte colective de muncă, nu vor primi plăți compensatorii, spune premierul Ilie Bolojan.

Declarația vine în contextul în care miercuri, premierul s-a întâlnit cu șefii a 36 de instituții subordonate Guvernului. Lor le-a cerut ca până pe 22 august să îi prezinte propunerile de reorganizare.

El a explicat că în primul rând e nevoie de un calcul corect al personalului. „Atunci când acest calcul corect se face, vom fi în situația în care în anumite instituții personalul va trebui redus. S-ar putea ca în alte instituții să avem nevoie de personal suplimentar,

Întrebat ce se va întâmpla cu angajații din Guvern sau din instituțiile subordonate care vor fi disponibilizați, dacă vor primi salarii compensatorii, premierul Bolojan a spus că:

„Din aceste sisteme nu există contracte colective de muncă care să însemne plăți compensatorii”.

Ilie Bolojan continuă prin a spune că ei vor putea fi absorbiți de sectorul privat, care în aproape toate orașele mari are nevoie de angajați.

„Sectorul privat are capacitatea să îi absoarbă. Cea mai proastă situație ar fi când recesiunea economică, cum a fost 2008-2010 se suprapune peste o criză bugetară. Atunci sectorul public disponibilizează, și sectorul privat și atunci problemele sunt mai mari”, a mai spus premierul la Digi24.

Ce spun angajații

Printr-un comunicat de presă, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) transmite că „decizia anunțată de premierul Ilie Bolojan – prin care conducătorii de instituții au la dispoziție doar o săptămână pentru a întocmi listele cu cei care urmează să fie concediați – reprezintă o măsură pripită, lipsită de fundament și de consultare cu partenerii sociali”. Ei spun și că o astfel de abordare ar putea destabiliza funcționarea statului și ar putea lăsa mii de familii fără sprijin.

FNSA cere, de asemenea, Guvernului ca până pe 22 august să prezinte public

Analiza de impact economic, social și administrativ care stă la baza reducerii de personal;

Lista criteriilor obiective de selecție a posturilor vizate;

Planul complet de reorganizare a instituțiilor centrale, cu garanția continuității serviciilor către cetățeni;

Măsuri compensatorii pentru angajații afectați (indemnizații, reconversie profesională, relocare pe posturi vacante);

Calendar etapizat al reformei, cu consultarea permanentă a partenerilor sociali;

„Nu putem accepta ca reforma administrației să fie redusă la o listă făcută în grabă, fără consultare și fără criterii clare. Reducerile arbitrare înseamnă blocarea serviciilor publice, afectarea directă a cetățenilor și aruncarea a zeci de mii de oameni în șomaj. Solicităm întâlnire de urgență cu Guvernul și așteptăm un plan fundamentat până în data de 22 august. În lipsa acestuia, FNSA este pregătită să treacă la acțiuni de protest”, transmite președintele FNSA, Bogdan Șchiop.