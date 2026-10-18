Ilie Bolojan anunță semnarea acordului cu Luca Niculescu. „Acest guvern, că ne place, că nu ne place, ne scoate dintr-o anumită ipocrizie”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit ce prevede acordul semnat de el și Luca Niculescu în această seară, în baza căruia liberalii îl vor susține pe premierul desemnat la votul de învestire din Parlament.

Liderul PNL a spus, duminică seară, la B1 TV, că acordul „stabilește condițiile tranzitorii pentru următoarele două-trei luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027”.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur și simplu este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa, în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date și să fie aprobate în Parlament și, de asemenea, pentru ca bugetul pe 2027 să fie un buget care răspunde necesităților României, care păstrează România pe traiectoria fiscală pe care ne-am angajat”, a explicat Ilie Bolojan.

El a precizat că „una din clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maxim 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți”.

„Acest guvern ne scoate dintr-o anumită ipocrizie”

Ilie Bolojan, premierul demis în 5 mai prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, a spus că echipa de miniștri PSD propuși pentru guvernul Luca Niculescu „este oglinda ofertei Partidului Social Democrat, pentru care își asumă răspunderea”.

„Acest guvern, că ne place, că nu ne place, ne scoate dintr-o anumită ipocrizie, adică este un rezultat al deciziilor pe care președintele României le-a luat, prin nominalizarea primului ministru Luca Niculescu și prin modul în care a temporizat și a făcut nominalizările, și decizia Partidului Social Democrat de a intra în acest guvern cu echipa de miniștri, care este oglinda ofertei Partidului Social Democrat, pentru care își asumă răspunderea”, a adăugat liderul PNL.

El a reiterat că PNL dă pentru guvernul Niculescu „un vot de necesitate”.

„Între un vot de necesitate, care știm că ne poate aduce niște pierderi politice, pentru că pe bună dreptate o parte din susținătorii noștri nu sunt mulțumiți de acest lucru, și riscul de a intra într-o situație în care servicii de bază colapsează, cred că am luat decizia corectă pentru această țară. Este un vot de necesitate, nu este un vot de încredere, nu girăm acest guvern, dar România are nevoie astăzi de un guvern cu puteri depline, pentru că altfel lucrurile se pot complica”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Până în prezent, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” au anunțat că susțin guvernul Luca Niculescu – din care social-democrații sunt parte. Dacă acestea vor vota guvernul în Parlament, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru învestire. Votul de învestire este programat pentru marți, 20 octombrie.