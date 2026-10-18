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Actualitate

Ilie Bolojan anunță semnarea acordului cu Luca Niculescu. „Acest guvern, că ne place, că nu ne place, ne scoate dintr-o anumită ipocrizie”

Vladimir Ionescu
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit ce prevede acordul semnat de el și Luca Niculescu în această seară, în baza căruia liberalii îl vor susține pe premierul desemnat la votul de învestire din Parlament.

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