Ilie Bolojan cere simplificarea autorizării investițiilor în rețelele energetice

Guvernul pregătește modificări legislative și exproprieri pentru proiecte energetice strategice, potrivit unui comunicat transmis marți de Executiv. Premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor implicate să accelereze proiectele privind rețelele de înaltă tensiune, precum și proiectele de interconectare cu statele vecine, într-o ședință de lucru organizată marți la Palatul Victoria.

Șeful Guvernului a solicitat modificarea legislației pentru reducerea termenelor de avizare a proiectelor energetice de importanță națională, în condițiile în care procedurile actuale sunt considerate prea lente și afectează ritmul investițiilor din sector.

Potrivit deciziilor discutate la întâlnire, Ministerul Energiei va demara consultări cu celelalte ministere implicate pentru a pregăti soluții legislative care să introducă termene mai scurte pentru avizarea și autorizarea proiectelor de infrastructură energetică.

În paralel, Guvernul analizează și accelerarea procedurilor de expropriere a terenurilor necesare realizării investițiilor în rețeaua de transport a energiei electrice – o etapă obligatorie înainte de începerea lucrărilor. În prezent, mai multe proiecte de Hotărâre de Guvern care vizează aceste exproprieri se află deja pe circuitul de avizare.

Actele normative vor fi prezentate săptămâna viitoare

„Aveți sprijinul meu să simplificați autorizarea și avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea și modernizarea rețelei de transport a energiei electrice și să vă axați asupra investițiilor strategice din energie”, le-a transmis premierul ministerelor implicate.

Bolojan a cerut ca proiectele de acte normative privind exproprierile, aflate acum în procedura de avizare, să fie prezentate în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Mediului Diana Buzoianu, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, secretarul general al Guvernului Radu Oprea, precum și reprezentanți ai mai multor instituții, printre care Ministerul Energiei, Ministerul Justiției și Ministerul Economiei.

Guvernul pregătește un plan pentru reducerea prețurilor la energie

Premierul a anunțat, săptămâna trecută, și un plan pentru reducerea prețurilor la energie.

Una dintre măsurile vizate de Guvern pentru scăderea prețului la energie este deblocarea avizelor tehnice de racordare la rețea (ATR), a declarat, joi, premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței Executivului. Acesta susține că până la finalul lunii, va fi pregătit un pachet de măsuri menit să ducă la scăderea prețurilor la energia electrică, cu prime efecte din acest an.